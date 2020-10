Quintana: "La falta de un mensaje único nos hace reaccionar de forma diferente"

El covid no solo está afectándonos en lo referente a la salud física. También nos está llevando al extremo a nivel de salud mental. Estar alejados de nuestra gente es complicado. Tardar semanas o meses en poder visitar a familiares o gente de tu entorno es complejo. Y asumir tantos cambios constantes -y a veces ilógicos- sin rechistar se antoja harto complicado. En ello también coincide Eva Quintana, de EQD Psicólogos Peñafiel, que nos ha acompañado como cada 15 días en nuestro tiempo de radio.

"La pandemia se asume con miedo. La situación de marzo y la de ahora son distintas y nuestra respuesta mental también. Todo está mediado por las circunstancias externas que nos van condicionando, en función de lo que se comunica, de qué se dice y cómo se dice, y en ello reaccionamos de una u otra forma. Los cambios constantes que acontecen, el ahora nos confinan, luego no, ahora nos cierran, mañana no, nos hace reaccionar de una forma diferente. Hay mucha información contradictoria, y la comunicación más firme nos condiciona a la hora de responder", especifica Quintana.

Pero, ¿toda los sectores poblacionales han respondido bien al virus? ¿Es cierto que los más pequeños han entendido mejor el problema? "Los niños han entendido muy bien este fenómeno y son muy responsables. Ahora mismo en las aulas se están cumpliendo muy bien las medidas porque hay un protocolo muy limitado. A diferencia de lo que comentaba antes, cuando se establecen normas y claras que no cambian en el tiempo es más fácil cumplirlas y estar tranquilos", revela la psicóloga.

También han cambiado las relaciones sociales, hay gente que incluso tiene miedo a salir a la calle y relacionarse por temor a un contagio. "Necesitamos comunicarnos al ser seres sociales. Las relaciones sociales se han distanciado. Por lo que hemos visto en las últimas semanas la gente vuelve a tener miedo y restringir sus comportamientos. Quienes se han ido a los extremos son quienes se han complicado, porque han aparecido las fobias, pensamientos distorsionados... que aumentan el problema", cuenta Quintana, que recomienda que la gente "salga a darse un paseo, porque es algo sano y posible".

De hecho, ante el temor de un nuevo confinamiento, se insiste en que no sería igual en cuanto a duración y forma. Un mes y medio de encierro sin la posibilidad de salir a la calle fue demoledor a nivel mental en el inicio de la pandemia, y ahora debería tenerse en cuenta. "No se está teniendo en cuenta la salud mental. Las medidas deberían ir encaminadas a la que la población sepa sobrellevar la situación, por eso está siendo muy complicado. No es lo mismo adaptarse a tres meses que a casi un año", explica la profesional.

Hartazgo

Puede que el cumplimiento obligado continuado de tantas normas acabe cansando a la población. El cansancio ante tantas restricciones y los problemas económicos que suponen, puede generar hartazgo. "Nos genera unos cambios emocionales, nos volvemos más vulnerables y confusos. Es verdad que a veces se dan una serie de comportamientos que no son adecuados, pero tampoco creo que se ponga en riesgo el no cumplir las normas, por lo menos por ahora. Tenemos desesperación, pero también hay que lograr que sea llevadero", asegura la psicóloga.

La charla al completo con Eva Quintana en nuestro tiempo de radio con EQD Psicólogos puede reproducirse en el siguiente audio.