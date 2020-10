Begoña: "Los Barnahus ayudarán a los menores a no revivir los abusos sexuales"

Para Begoña, nombre ficticio, la noticia supone un alivio para miles y miles de niños y niñas que hoy por hoy padecen abusos sexuales. Ella los vivió durante su infancia y no pidió ayuda hasta que fue consciente de las consecuencias que aquello generó en su vida, ya siendo adulta. En A vivir que son dos días Euskadi, Begoña ha contado que por fin las víctimas menores no tendrán que contar una y otra vez los episodios de abusos que están viviendo.

Lide Amilibia, Viceconsejera de Políticas Sociales "Las casas de niños y niñas ayudarán a aflorar los casos de abusos a menores"

El Gobierno Vasco ha anunciado que trabaja en la puesta en marcha de unas "casas de niños y niñas" que unifiquen recursos de atención especializda en abuso infantil siguiendo el modelo europeo Barnahus. Se trata, según ha explicado en Cadena SER Euskadi Lide Amilibia, Viceconsejera de Políticas Sociales, de "lugares en los que se coordinan juzgados y el sistema de protección, dando atención integral a los menores víctimas".

También la futura ley de Libertad Sexual contempla la creación de estas casas. La periodista de la Cadena SER María Manjavacas explica que se trata de centros inspirados en el modelo anglosajón Children houses, un modelo de atención integral a menores víctimas de abusos sexuales. "El Ministerio de Igualdad los define como Centros de puerta única que se adecuan y adaptan a sus necesidades psicológicas, educativas o jurídicas", detalla.

Cada año se registran en euskadi entre 1600 y 3200 nuevos casos de abusos a menores

Tanto instituciones como asociaciones coinciden en que no existe un registro con datos sobre la prevalencia de abusos infantiles, pero estiman que se sitúa entre el 10% y el 20% de la población infantil total, lo que supondría entre 30000 y 60000 menores en Euskadi. Cada año se registran entre 1600 y 3200 nuevos casos de abusos sexuales infantiles en nuestra comunidad, es decir, uno de cada diez niños menores de 16 años, según Save the Children.

Un cambio radical para los menores

Según la Viceconsejera Amilibia, "hay muchos datos que no se conocen y se trabaja con estimaciones". Cifra la prevalencia en el 18,9% del total de niños y niñas en Euskadi. "Nuestro objetivo es que afloren los casos porque es como un iceberg, solo se ve la punta pero en el fondo hay mucho más y hay mucha reticencia a denunciar". Lo que pretenden estas casas es "hacer más fácil el camino a la denuncia y que los menores se sientan más protegidos, en definitiva, un entorno seguro y cálido".

Hoy por hoy, la competencia es las Diputaciones. Los menores se ven obligados a acudir a los servicios sociales o al pediatra y a contar una y otra vez los episodios de agresión que están viviendo. Con este proyecto, "va a cambiar absolutamente todo", ha explicado Carmen Escudero de Garaitza, Asociación para el tratamiento del abuso sexual y el maltrato en la infancia. "Es una noticia muy muy grande y no hay una conciencia real de lo que significa. Hablamos de un espacio donde el menor manifieste que está sufriendo abusos, un lugar físico donde todo esté coordinado. Esto hará que mucha gente que no sabe qué hacer pueda ir a un lugar concreto". Escudero reconoce que son demasiadas puertas las que hay que tocar y hay mucho desconocimiento al respecto. Según explica, "esto va a ayudar a centralizar y ayudará a que el niño o la niña no tenga que contar su historia 4 o 5 veces. Animará a denunciar".

Los abusos durante la pandemia

La media de edad de las víctimas que acuden a Garaitza ronda los 35-40 años. Entre el 80% y el 90% de los abusos es intrafamiliar. Durante el confinamiento, cuenta Carmen Escudero, el número de llamadas de personas víctimas de abusos ha aumentado. "El confinamiento ha sido brutal y bestial en cuanto al tema psicológico. Ha hecho que aflore. Niños que no podían salir encerrados con sus agresores día y noche durante meses...

Sala de la unidad integrada de atención a la infancia y a la adolescencia víctimas de abusos sexuales de Tarragona / ACN

En palabras de Begoña, "la creación de estas casas para niños y niñas hará que el proceso sea mucho más sencillo. Esto es muy complicado porque hay que repetir muchísimas veces la historia. Supone volver al mismo sitio una y otra vez y es muy duro".

Desde el Gobierno Vasco esperan tener listas estas casas para el año 2022. Euskadi se convertiría, después de Cataluña, en la segunda comunidad con este tipo de infraestructuras. Entretanto, sostienen desde Garaitza, es importante escuchar a los menores e intetar comprender su propio lenguaje.