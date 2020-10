¡A por la primera!

El Compostela intentará seguir la progresión a la que invita los resultados cosechados durante las dos primeras jornadas y, si emprezó perdiendo en Salamanca y empató ante el Dépor el pasado domingo, intentará estrellar el casillero de victorias en O Vao ante el Coruxo. Además, los de Michel Alonso aún no han sumado y si el triunfo blanquiazul llega, dejaría tocado a un rival que teóricamente peleará por los mismos objetivos que el conjunto santiagués. El partido se jugará a partir de las 12:00 horas con las cámaras de la TVG en directo. Bicho Samu vuelven a quedarse fuera por sendas lesiones y completan la lista de 20 jugadores los juveniles Manu Rivas y Yosi.



Para a esta tercera jornada, Yago Iglesias no podrá contar ni con Samu ni con Bicho que "siguen con las molestias. Este domingo no van a estar y los incorporaremos para la semana que viene, esa es la previsión. El resto está en perfectas condiciones", aseguró el entrenador santiagués.

El Compos aún no ha podido ni ganar ni marcar en las dos primeras jornadas. Sobre la falta de gol, el entrenador blanquiazul apuntó que "lo que me preocuparía sería no generar ocasiones. Creo que será cuestión de tiempo, mientras mantengamos el nivel y el número de ocasiones. Sabemos que esta categoría no es la del año pasado, en la que, sobre todo en casa, generábamos muchas ocasiones, pero esto es otra cosa. Aquí los equipos defienden de otra manera, mantienen durante más tiempo la estructura y el orden, por lo que no es nada que me preocupe. Si es cierto que todos queremos empezar a ganar, sumar de tres y eso se ve traducido con goles, por lo que esperamos que empiece este fin de semana", señaló Yago.

El Coruxo está en el fondo de la clasificación y no ha sumado ni marcador en sus dos primeras citas. De todos modos, Yago se muestra cauto y respetuoso respecto del rival: "Este fin de semana es un partido distinto, fuera de casa, contra un rival muy difícil y tenemos que vaciarnos para poder conseguir los primeros tres puntos. No hay que olvidar que los nuevos en esta categoría somos nosotros y que ellos fueron los mejores gallegos el año pasado. Además, continúan un gran número de jugadores y mantienen la propuesta y filosofía del club: humilde, pero que hace bien las cosas, que siempre acierta en los fichajes y todo ello conjugado con su entrenador, Míchel, que lleva mucho tiempo en el fútbol y que sabe qué tecla tocar para que el equipo funcione".

Sobre qué propone el conjunto de O Vao, señala Yago que "es un equipo que le gusta tener el balón, con jugadores, sobre todo de medio campo hacia delante, contrastados en la categoría y en niveles superiores, los Álex Ares, Jairo, Mateo, Yebra o Jonathan Vila. Sobre todo, creo que tienen una de las mejores bandas de la categoría, la derecha, con Antón de Vicente de lateral y Mateo o Álex Ares, jugando por delante. Tienen mucho fútbol, mucha experiencia y la clasificación actual no refleja para nada donde estará al final de liga, estoy seguro"

Por último, apuntó a la influencia que pueda tener la climatología sobre el estado del terreno de juego de O Vao y cómo puede condicionar el juego de ambos equipos: "Tenemos claro que el Coruxo, tanto por entrenador como perfil de jugadores, propone un poco más y que querrá jugar. La duda será el tiempo del fin de semana y ver como está O Vao. Contra el Zamora, el campo parecía que estaba bien y esperamos que así sea, para que podamos tener un buen terreno de juego y plasmar nuestra idea. Lo que queremos es sumar de tres, pero sabemos que el rival que tenemos enfrente nos va a exigir tanto o más como el de la semana pasada".