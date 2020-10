Ayuso descarta "confinamientos masivos" y critica que "todo el mundo opine" sobre las medidas adoptadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "no valora ir en ningún momento a los confinamientos masivos y cierres" y que valorará otras alternativas que no perjudiquen la economía. Asimismo, ha señalado que solo contemplará los cierres en los momentos que haya "mayor afluencia" y justifica el cierre perimetral por días, y no durante al menos una semana como establece el decreto del estado de alarma, para salvar la economía.

"Cerrar es muy fácil, pero abril es muy complicado y muchos hosteleros se están arruinando. Todas las medidas de brocha gorda son perjudiciales", ha justificado la presidenta ante los medios de comunicación a las puertas del Palacio de Cibeles.

Ayuso ha comentado que se reunirá con el sector de la hostelería para proponer medidas e insistir en cómo se puede aplicar una adecuada ventilación en los locales para evitar la transmisión del virus. "La economía tiene que ir de mano de la salud y hay que hacer caso a Consejería de Sanidad. Quien tiene que dirigir esto es la Consejería, y si todos remamos en esa dirección nos irá muchísimo mejor", ha subrayado.

Anima a ir a una exposición

Sin embargo, la presidenta ha animado a los madrileños a que acudan a ver la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', en el espacio cultural CentroCentro del Ayuntamiento de Madrid, sobre esta víctima de ETA.

"Animo a los madrileños a que vengan a ver esta exposición, cumpliendo las medidas sanitarias", ha señalado, en la misma línea que lo hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y en contradicción con lo que pedía el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero, que pedía a la ciudadanía quedarse en casa y desplazarse lo mínimo posible.

Critica que "todo el mundo opine"

La presidenta autonómica también se ha referido a las críticas vertidas por su vicepresidente, Ignacio Aguado, que reclamaba medidas "claras, coherentes y contundentes", y ha asegurado que las medidas adoptadas en la Comunidad de Madrid están funcionando.

"Aquí opina todo el mundo, el presidente del Gobierno, Fernando Simón, el ministro Illa, el resto de los ministros, todos los consejeros de la Comunidad de Madrid. Si empezamos todos a opinar lo que hacemos es confundir a los ciudadanos", ha aseverado.