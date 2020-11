El Sindicato de Enfermería de Asturias sobre el confinamiento: "Es la única medida para frenar nuevos casos"

El personal sanitario está viviendo la segunda ola de la pandemia de forma más intensa. En Asturias, más allá del problema de falta de camas, preocupa especialmente la falta de enfermeras. Sin efectivos es imposible poner en marcha nuevos equipamientos como el hospital de campaña ubicado en Gijón. El Sindicato de Enfermería de Asturias explica que trabajan en varias opciones. "Estamos reorganizando a las que están disponibles, reagrupando equipos, redistribuyendo a gente y creando bolsas de voluntarios donde apelamos a la buena disposición de profesionales para doblar turnos y para hacer horas extraordinarias en otros hospitales", ha explicado la secretaria general, Belén García.

García no esconde que si estas medidas no son suficientes, no se le ocurren más ideas. "Quiero pensar que sea suficiente porque sino no sabría decir cuáles serían las siguientes medidas. Los últimos datos son algo más alentadores porque por primera vez bajamos de los 300 casos. Eso no se va a reflejar de un día para otro en las hospitalizaciones porque ahora estamos sufriendo los de días anteriores".

La situación que más preocupa es el área sanitaria de Gijón. "Cabueñes tiene una infraestructura que se quedó pequeña hace tiempo, tiene plantillas escasas como veníamos denunciando y es el hospital más caótico en los últimos días. El resto de la red hospitalaria han incrementado mucho el número de ingresos en parte por los que se están derivando desde el hospital gijonés".

Confinamiento

Desde el sindicato creen que, dada la situación, hay que ir a un confinamiento domiciliario como el de marzo. "En la primera ola vimos que fue la medida que surtió efecto y freno el número de casos nuevos. Ahora mismo la situación en hospitales es muy crítica con unidades muy llenas y profesionales que, en algunos casos, trabajan de forma insoportable. Con este panorama la única medida, especialmente en algunas zonas donde el virus esta descontrolado, sería ésta para frenar el crecimiento tan explosivo de los últimos días".

Lo que sí descartan es el cierre de los centros de salud periféricos. "Tenemos un problema tremendo en la Atención Primaria porque se ha visto muy deteriorada como consecuencia de la primera ola. Tienen plantillas disminuidas y tampoco sería la solución ya que se necesita personal que tenga una mínima experiencia porque se trata de servicios especiales".

En cuanto a la comparativa con Madrid, pese a que los números del ministerio reflejan que la incidencia en los últimos siete días está por encima, García ha apuntado que "los núcleos no son tan numerosos. En Asturias el número de PCRs que se hacen es altísimo y se detectan muchos más positivos que en otras zonas como Madrid". Sobre la dureza de la segunda ola, ha insistido que al personal no le ha cogido de improvisto. "Saben muy bien como tienen que actuar, los circuitos están más o menos claros, tenemos suficientes equipos de protección y la gente sabe manejarlo". Sí ha señalado en cambio a la administración. "Creo que este crecimiento tan rápido sí les ha cogido por sorpresa", ha concluido.