El Magec Tías "Contra la Violencia de Género" logra su primera victoria de la temporada

El Magec Tías "Contra la Violencia de Género" conseguía en esta jornada 5 de la Liga Femenina 2 de la temporada 2020/2021 su primera victoria de la campaña, concretamente al derrotar al ADBA por 62 a 59. Un partido en el que fue por delante en el marcador desde el primer cuarto, y que tuvo a María Delgado como la jugadora más destacada al lograr 30 puntos de valoración. Un triunfo ante un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

Las bajas del equipo lanzaroteño se suplieron con juventud, calidad y compromiso, mucho compromiso, por parte de todas y cada una de las personas que conforman el primer equipo, haciendo un partido sobrio y efectivo. En algún momento llegó a tener una clara ventaja para las locales, pero que cuando llegaron los baches y comenzaba la remontada avilesina, estuvieron ahí para remar en la misma dirección, en busca de la victoria.

El Magec Tías no se quería dejar sorprender por su rival y desde el primer momento puso una velocidad extra al choque, consiguiendo una importante ventaja en el comienzo del partido, que obligó al técnico del equipo asturiano a retocar los conceptos iniciales. Mientras, el equipo lanzaroteño, contento de cómo estaba transcurriendo el partido, fue cambiando de semblante, cuando su rival empezó a acercarse en el marcador, hasta el punto de que Aday Villalba pasó de estar viendo el partido sentado a no parar de caminar, gesticular y arengar a sus jugadoras para que no se desconectaran del choque.

El equipo lanzaroteño se iba de 8 al final del primer cuarto, hasta que en el último segundo un triple del equipo rival dejaba el marcador en 5 (20 a 15). Esos 5 puntos, a la postre, resultaron vitales en el choque por la igualdad del mismo.

En el segundo cuarto las respuestas de uno y de otro eran similares. Algo erráticas en ataque los dos equipos en los primeros compases, en cuanto se animaron a anotar lo hicieron por tandas iguales. La presión defensiva de los dos equipos era notable y alguna posesión de ataque se perdió en el limbo del baloncesto por no encontrar el hueco para jugar o tirar. Con el marcador de 34 a 29, se llegó al descanso, manteniendo el equipo lanzaroteño esos 5 puntos de renta.

El miedo al tercer cuarto recorrió la espalda de más de alguna persona, cuál película de terror de las múltiples que pusieron por las fechas en las que estamos, cuando el ADBA se mostró mejor que el equipo local en pista, consiguiendo incluso llegar a empatar el partido. Pero el Magec Tías 'Contra la Violencia de Género', no había elegido susto, sino trato, y eso hizo tratar de sacar la situación adelante, de nuevo con el compromiso de todas sus

jugadoras y cuerpo técnico, que remó en la dirección adecuada. El equipo local volvió a retomar las diferencias y concluir el tercer cuarto con el marcador 48 a 44, reduciéndose en uno la diferencia parcial.

El último cuarto fue también de mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho empuje. Las peninsulares no querían abandonar la idea de sumar en feudo lanzaroteño, mientras que las insulares no querían hacer lo propio para sumar su primera victoria. El juego interior del equipo local funcionaba aunque le faltaba acierto, la distribución del balón era efectiva y el lanzamiento perimetral era bueno, pero el rival también juega y con las mismas armas, el partido se iba a decidir en pequeñas situaciones.

En esos detalles salía beneficiado el Magec Tías, que ponía diferencia en el marcador de hasta 11 puntos, lo que parecía que podía sentenciar el encuentro, pero el rival no había dicho la última palabra y aprovechando cierto desconcierto local volvía a intentar meterse en el partido. Ya con 3 de ventaja para las lanzaroteñas, a falta de escasos 3 segundos, tocaba guardar el balón y así lo hizo María Esperanza Delgado, que lo tomó y corrió con él como un niño con chuches el día de Halloween. Se acabó la maldición, llegó la primera victoria. 62 a 59.