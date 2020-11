Ángela Aguilera califica de maniobra de Podemos e IU su expulsión del grupo Adelante Andalucía

La sanroqueña Ángela Aguilera lleva casi toda su vida vinculada a los movimientos sociales, seguro que todos recordamos aquellos tiempos de lucha en la barriada de la Colonia cuando la refinería desalojaba a sus vecinos. Aguilera era una de las abanderadas de aquel movimiento social. Siempre estuvo liga a la la izquierda y por aquella formación, Izquierda Unida, llega al ayuntamiento de San roque entre 1991 y 1994. Es en ese año cuando se presenta a las elecciones al parlamento andaluz donde permanece hasta el año 2000. Es en el año 2003 donde presenta su candidatura por IU a la alcaldía de Algeciras dejando,poco después, su acta de concejal.

A partir de ese momento y hasta las elecciones de 2018 prácticamente no tenemos noticias de Ángela. Pero vuelve con fuerza, esa que siempre le ha caracterizado, y se coloca como número uno por la provincia de Cádiz por la formación Adelante Andalucía donde confluyen Podemos e Izquierda Unida. Aguilera ha ejercido de portavoz de la formación y ahora resulta que, junto a otros miembros del grupo, ha sido expulsada del grupo Adelante Andalucía por Podemos. La guerra abierta entre Teresa Rodríguez y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pasado factura.

Ángela ha comenzado relatando los motivos por los que dejó la política tras presentar su candidatura a la alcaldía de Algeciras en 2003 por la formación de IU. "A mi se me pretendió obligar a pactar con el PSOE. Yo me presenté con un programa político que hablaba de independencia política y de una serie de actuaciones en esta ciudad de Algeciras que desde luego si pactaba con el PSOE no podría cumplir y creo que de forma ética y honesta entregué mi acta de concejal y me fui a mi casa"

Con Aguilera se podrá estar o no de acuerdo pero lo que sí esta claro es que siempre ha actuado con honestidad y de acuerdo con sus principios. "Hoy sin embargo tengo que soportar que se me llame tránsfuga, que se me llame ladrona, y para mi eso es muy duro. Que la portavoz de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, haya presentado un escrito ante el Parlamento Andaluz llamando a Teresa Rodríguez y a nuestros compañeros trásnfugas y ladrones y nos haya echado de nuestro grupo parlamentario aprovechando que no lo sabíamos para mi es muy difícil. Para mi la política siempre ha sido ética. Que hoy me tenga que enfrentar a una acusación tan grave es muy triste".

Ángela Aguilera comenta que ellos son parte de Adelante Andalucía y señala a la portavoz de Izquierda Unida Inmaculada Nieto como artífice de la maniobra que los echa del grupo Parlamentario, a pesar de la oposición del letrado de la Institución. que advierte de la ilegalidad del procedimiento. "Nieto presenta un escrito en nombre de Podemos, nos llama tránsfugas, sin ninguna prueba y la mesa del Parlamento comete el error de mandarnos al grupo de no adscritos. Esto supone la muerte civil de 8 parlamentarios, supone que las personas que nos han votado tendrán unos responsables políticos que no podrán realizar su trabajo. El hecho es gravísimo porque es un atentado contra la democracia y un atentado a la institución parlamentaria. Hemos presentado los recursos pertinentes para que esta operación, que claramente viene desde Podemos Madrid y desde Izquierda Unida, que fundamentalmente pretende allanar el camino para un presumible pacto con el PSOE. Teresa Rodríguez y nosotros somos un obstáculo para esta operación". Aguilera espera que "haya un rectificación y se restituya la democracia. De lo contrario este precedente será una verdadera pena".

Ángela Aguilera además ha aprovechado para comentar algunos asuntos de actualidad como los PGE, el ferrocarril, el brexit, la industria, la ausencia de planes de empleo y la pandemia. "No se han hecho las cosas bien. Es cierto que la pandemia está desbocada pero también es verdad que no se han contratado los médicos suficientes, dijimos que había que contratar rastreadores y tenemos la atención primaria colapsada. Hemos pedido que la salud pública esté por encima de la economía. Ahora nos encontramos con esta situación".

Sobre el brexit y esa tierra de oportunidades en que se convertía la comarca Aguilera piensa que las medidas policiales no son suficientes si no hay un plan de empleo. ¿Dónde están las inversiones? No existen. ¿Dónde la Algeciras-Bobadilla? No existe. Existe el trilerismo político. Por eso queremos una organización política que le deba nada a Madrid".

En lo tocante a los polémicos presupuestos sobre el ferrocarril Ángela Aguilera dice que estos presupuestos de 300 millones que ahora aparecen no son para la Algeciras-Bobadilla sino para la Bobadilla-Granada. Lo que han intentado es que como no han puesto los dineros suficientes para la Algeciras-Bobadilla, para intentar calmar los ánimos, el gobierno intenta, haciendo otro ejercicio de cinismo político, intentar calamar las aguas y decir que hay 300 millones, 300 millones para la Granada-Bobadilla. El dinero para Algeciras no está. Unos presupuestos generales no se improvisan".