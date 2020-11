Sumar un punt a Almería jugant amb un jugador menys durant més d'una hora té mèrit. Fer-ho amb dos menys durant un quart d'hora llarg està a l'abast de pocs equips. Aconseguir-ho amb tres menys és una proesa. I si abandones el camp amb la certesa que només una de les tres vermelles era indiscutible, és impossible no experimentar una sensació de victòria.

fitxa ALMERIA 0: Makaridze, Balliu, Maras, Cuenca, Akieme, Morlanes, Samu, Villalba, Carvalho, Corpas i Sadiq GIRONA 0: Juan Carlos, Calavera, Ramalho (28’), Bernardo, Luna, Cristóforo (78’), Monchu (82’), Gumbau, Aday (Bueno 45’), Bárcenas (Valery 61’) i Sylla (Bustos 73’) GOLS: ÀRBITRE: Arcediano Monescillo i Muñiz Ruiz (VAR). Ha expulsat amb vermella directa a Ramalho (28’), Cristóforo (78’) i Monchu (82’) i també ha ensenyat groga a Nahuel Bustos, l’entrenador, Francisco, i als jugadors de l’Almería Ramazani i Costa.

El Girona ja estava condicionat abans de començar. El positiu per covid detectat a Ibrahima Kébé no només el va privar d'un jugador imprescindible per a Francisco sinó també d'entrenar les 24 hores anteriors al partit. Vist el panorama i amb Samu Saiz impedit per una lesió al peu, el tècnic va fer quatre canvis i la posada en escena va ser bona.

El Girona no generava perill però tampoc ho podia fer l'Almería. Tot es va començar a tòrcer als 28 minuts quan Gumbau va fer una passada enrere que va vendre a la defensa. Sadiq la va interceptar, amençava amb plantar-se sol davant del porter i Ramalho el va escombrar després de tocar la pilota. En un primer moment, Arcediano Monescillo va ensenyar-li la targeta groga però després de consultar-ho amb el VAR va considerar que Ramalho era últim defensor i que li esqueia la vermella.

Quedava més d'una hora de partit i el Girona es va replegar. Si fins aleshores amb prou feines havia aconseguit arribar a la porteria contrària, a partir del minut 30 cada vegada que tenia la pilota era prioritari aguantar-la i no exposar-se que atrevir-se en excés. Els locals van començar a arribar per bandes però només Villalba va fallar una ocasió clara.

Francisco va treure Aday del camp al descans per fer entrar Bueno, un defensa central, en previsió de què el setge aniria a més. Els locals, malgrat la superioritat numèrica, ho tenien complicat per trobar passades des de la línia de fons i ho provaven de lluny.

El Girona només va tenir una ocasió per marcar, a la contra, però Sylla va xutar per sobre del travesser (50'). També ho va provar Bustos des del mig del camp només entrar (75'). El partit es va complicar quan, als 78', l'àrbitre va expulsar Cristóforo per una entrada a Balliu en una pilota dividida. I ho va fer encara més quan Monchu es va autoexpulsar tres minuts més tard fent una entrada molt perillosa al genoll d'un adversari.

Quedaven 10 minuts més l'afegit i el Girona no va tenir més remei que cedir les bandes per atrinxerar-se al voltant de Juan Carlos. L'Almería era un allau. Totes les centrades portaven perill i caçava totes les pilotes que queien a la frontal de l'àrea gran.

Però unes vegades els defenses, altres Juan Carlos i altres cops els nervis dels atacants van permetre mantenir el zero al marcador. El porter va estar especialment encertat al minut 87' desviant una pilota que buscava l'escaire. Carvalho també va enviar un xut al travesser i es va demanar penal per mans de Bernardo en un control des de terra.

L'àrbitre va anul·lar un gol als locals als 93' per falta prèvia a Calavera i també hi havia fora de joc de Sadiq, que no intervenia directament en la jugada però era una distracció per al porter.

Al final, el Girona no va cedir i torna amb un punt de los Juegos del Mediterráneo que li permeten escalar fins a la 12a posició de la classificació. Per al pròxim partit contra el Real Zaragoza, a la baixa de Kébé, s'hi afegiran les de Ramalho, Cristóforo i Monchu.

Recórrer

El Girona analitzarà si pot suavitzar algunes de les sancions que els poden caure però l'acta no juga a favor. En el cas de Cristóforo, el colegiat diu que entra en planxa amb una força excessiva, picant a la tíbia del rival, que ha hagut de ser atès. En el cas de Monchu diu que pica el genoll d'un rival sense cap opció de jugar la pilota.