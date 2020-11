La "mayor bajada de impuestos de la Historia" seguirá en un cajón

El tiempo corre y el gobierno madrileño sigue sin materializar la baza electoral que la presidenta utilizó en la campaña de 2019: una bajada lineal de medio punto porcentual para todos los madrileños en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ayuso lo bautizó como “la mayor bajada de impuestos de la Historia” con escaso rigor, pero en campaña la hipérbole vende más que la exactitud.

Este lunes el consejero de Hacienda ha descartado que la rebaja vaya a ir incluida en su primer anteproyecto de ley de presupuestos, el de 2021. “En este momento no tenemos un calendario que hayamos definido o hayamos adoptado una decisión sobre ello”, ha reconocido el popular Javier Fernández-Lasquetty. Tras renunciar a presentar unas cuentas para 2020 -están prorrogadas las de 2019 que elaboró el equipo de Ángel Garrido, ahora reconvertido en consejero de Transportes y dirigente de Ciudadanos-, al guardián de la caja de caudales madrileña solo le quedarán dos ejercicios presupuestarios para cumplir con su electorado. Las bajadas de impuestos siempre dan más rédito electoral al final de la legislatura -están más recientes en la cabeza del ciudadano cuando vaya a la urna-; pero es frecuente que un gobierno de coalición no llegue a terminar la legislatura -a medida que se acerca la nueva cita electoral, se acrecentan las tensiones internas y los incentivos para romper la alianza-. Sobre todo si, como en el caso madrileños, las diferencias en el seno del Consejo de Gobierno son públicas prácticamente desde el primer día.

En todo caso este año, salvo sorpresa, Lasquetty no dará una patada hacia adelante y presentará unos presupuestos en cuestión de semanas. “Los estamos preparando, pero condicionados por el calendario tan retrasado que ha impuesto el gobierno de la nación”, ha justificado el consejero. El titular de Hacienda dice que el gobierno ha despejado más tarde de lo habitual incógnitas imprescindibles para elaborar una previsión de ingresos y gastos con garantías, como son las entregas a cuenta de la financiación autonómica, las reglas fiscales de gasto o el aumento salarial de los empleados públicos; y eso ha impactado negativamente en el calendario de trabajo de su equipo. “Estamos ajustando -las cifras- técnicamente y luego tocará buscar el apoyo de Vox”, ha concretado el dirigente popular.

Y es que el gobierno madrileño, o al menos el consejero de los dineros públicos, no contempla otra opción que buscar apoyos por el flanco derecho, concretamente por la extrema derecha madrileña. “Se dan las condiciones políticas para que haya unos presupuestos con los partidos que aprobaron la investidura”, ha asegurado Lasquetty, a pesar del deterioro de las relaciones -sobre todo a nivel nacional- entre PP y Vox. Se agarra a las palabras de Santiago Abascal en la tribuna del Congreso de los Diputados, cuando dijo que el desaire de Pablo Casado durante el debate de la moción de censura a Pedro Sánchez no tendría consecuencias en la estabilidad de los gobiernos regionales que sostienen -Andalucía, Murcia y Madrid-. La opción de aprobar unas cuentas de emergencia con los socialistas no entran en los planes de Lasquetty, del ala más neoliberal del Partido Popular. Ni ve a los socialistas aprobando unos presupuestos “de impuestos bajos”, ni se ve a sí mismo firmando unos “socialistas”.

Porque para eso estaba prevista la comparecencia del consejero de Hacienda madrileño en día festivo, para denunciar que el gobierno central busca “hacer el socialismo obligatorio” con los nuevos Presupuestos Generales del Estado. A falta de una alternativa propia por escrito, Lasquetty ha aprovechado este 2 de noviembre festivo en Madrid -y, por tanto, con un caudal de noticias menguado- para que tuviera más eco su lamento: el “castigo” que supone para la región los planes de la ministra Montero -María Jesús, no Irene-.

Las cuentas estatales acumulan todos los males, según Lasquetty: estimación de ingresos “inflada” y gasto “disparatado”. Para el consejero los ministros actúan “como si no hubiera un mañana”, en referencia al legado económico que dejarán. Dos personas encarnan esos supuestos desmanes: José Félix Tezanos y Rosa María Mateo -presidentes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Radio Televisión Española (RTVE)-, habituales ya de las invectivas populares, y cuya asignación presupuestaria -ha dicho el popular muy indignado- “crece un 13% y un 25%”, respectivamente. Pero lo peor de estos presupuestos, ha insistido, es que son malos para “la gente”, incorporada ya al discurso político de todos los partidos. Lasquetty cree que “el daño que el gobierno de Pedro Sánchez inflinge al conjunto de los españoles, es más grave que el que hizo Zapatero hace diez años”, plan E mediante. El objetivo, en opinión del consejero madrileño, es el mismo: “que no se note la crisis”, ha llegado a decir. ¿Deberían los ciudadanos notar más la crisis, como durante la crisis financiera? No ha explicado más y tampoco ha presentado unas cuentas madrileñas para tomarlas en consideración como alternativa.