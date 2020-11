Els pressupostos d'Ontinyent 2021 inclouran 900.000 euros en promoció econòmica

L’Ajuntament d’Ontinyent invertirà en 2021 prop de 900.000 euros en accions de promoció de l'economia local, que serviran de suport als diferents sectors a pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Des de la regidoria de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda explicava que esta quantitat, contemplada al projecte de pressupostos municipals per a 2021, mostra l'aposta del govern ontinyentí “per, en un moment delicat com aquest, seguir apostant per donar suport a la indústria, al comerç, a l’hosteleria i als serveis, i en definitiva per l’activitat econòmica i l’ocupació a la ciutat".

Úbeda explicava que degut a la bona acollida rebuda, es comptarà en 2021 amb una nova aportació municipals als xecs consum “Tornem Junts", que permetran posar a la venda xecs per valor de 600.000 euros per impulsar compres al comerç, hosteleria i serveis locals. A més a més, es destinaran 283.920 euros a accions de foment de l’economia local a través del Consell Econòmic i Social (200.000); l’Oficina de l’Emprenedor (46.420) i accions directes de la regidoria (37.500). Igualment, es comptarà amb 130.000 euros en ajudes e adreçades a pimes, autònoms i micropimes, com les subvencions a participació en fires i elaboració de catàlegs (60.000); a les associacions locals vinculades de manera directa a la promoció econòmica (50.000).

El regidor incidia també en que “Ontinyent mira a Europa perquè el futur mira cap a la UE”, i per això l'Ajuntament invertirà altres 15.000 euros en potenciar la seua Oficina de Projectes Europeus, per continuar captant fons i participar amb projectes i optar a ajudes i subvencions “amb les que volem consolidar Ontinyent com a referent d’innovació, comerç urbà o desenvolupament industrial sanitari”. En aquest sentit, Úbeda feia especial referència al suport al Clúster Tèxtil Sanitari, al que es destinaran 150.000 euros (130.000 del conveni de col·laboració i 20.000 en ajudes directes) per continuar promovent accions que reforcen la indústria local, “ja que això suposa mantenir i crear llocs de treball, com demostren les últimes dades d'ocupació fetes públiques", assenyalava.

Millores del servei d’atenció de l’Ajuntament

Als pressupostos també s’ha inclòs una inversió de 350.000 euros per a la millora del servei d’atenció a la ciutadania, tant de forma presencial com de forma telemàtica. Així, es comptarà amb 170.000 euros destinats a la transformació de la planta baixa de l’Ajuntament: A l’accés de l’edifici municipal ja s’ha fet un primer pas habilitant un punt d’informació ciutadana, on es faran unes obres que faran aquest punt més accessible i adaptat a la situació derivada de la pandèmia. Una situació que ha motivat a les administracions a fer un esforç per fomentar l’atenció telemàtica, una línia en la que s’han fet avanços però on es vol aprofundir.

Natàlia Enguix recordava que l’Ajuntament ha habiltiat un espai a la web municipal per demanar hora d’atenció i facilitar la realització de gestions online, el que ha permès que des del passat 31 de desembre s’hagen produït 700 altes a la carpeta ciutadana i s’hagen gestionat “on line" més de 5.500 certificats d’empadronament; el pagament de més de 2.500 rebuts i la gestió de més de 2.000 volants. Des de la regidoria de Govern Obert es vol continuar avançant en esta línia, i per això s’impulsaran accions de renovació i millora de l’APP i la web municipal o la incorporació d’un “visor pressupostari” que incremente més si cap la transparència a la gestió dels pressupostos. Altre punt destacat serà la incorporació d’un nou programa de gestió interna pressupostat en 165.000 euros que permetrà agilitzar el funcionament de l'administració.

En definitiva, afegia Enguix, “volem que l’Ajuntament d’Ontinyent siga una administració resolutiva i amable per a la ciutadania, que ajudes a les persones a estalviar temps i diners, perquè això també és foment de la promoció econòmica. Anem a seguir treballant per afrontar esta crisi social, sanitària i també econòmica de la millor manera possible perquè davant la nova realitat que ens ha tocat viure, parar-nos no és una opció”, concloïa.