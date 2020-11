El Sporting más pragmático se encarama a lo más alto

Por activa o por pasiva. Por lo civil o por lo criminal. Deleitando futbolísticamente o aprovechando al máximo sus oportunidades. La realidad es que, de una u otra forma, a este Sporting le sale todo. Lo busca y lo encuentra. Un equipo no es líder en la jornada 10 (aunque sea de forma provisional) por casualidad. Así que, llegados a este punto, al equipo gijonés ya hay que empezar a tomárselo en serio. Encadenar tres victorias consecutivas no es fácil; sumar 22 puntos en 10 jornadas tampoco. Son el doble de los que llevaba el Sporting la temporada pasada a estas alturas. Este equipo ya supera los arranques del año del ascenso con Manolo Preciado en el banquillo y el del Sporting de 'Los Guajes'. Con el práctico triunfo ante el Castellón, gracias al sexto gol de Djurdjevic de esta temporada, el equipo de David Gallego se colocaba primero y le recordaba al Espanyol, a las puertas de su partido en Málaga, que 800 kilómetros al oeste tiene al único equipo que, de momento, le hace sombra.

No fue el de este lunes, ni mucho menos, el partido del Sporting más bonito de ver. Nada parecido a la imagen de Alcorcón de hace solo unos días. Pero este equipo es capaz de cambiar la fórmula sin alterar el resultado final. Ante un Castellón voluntarioso pero con poco colmillo, el Sporting demostró que está de dulce. Apenas generó ocasiones, pero tuvo dos y metió una. Como sigue defendiendo muy bien, le resultó suficiente. El VAR revisó la acción en la que Djurdjevic fue protagonista por partida doble: primero por un posible control con la mano y después por un dudoso fuera de juego antes de transformar el rechace del portero a un disparo de Gaspar. Ni lo uno ni lo otro. Esta vez los colegiados no incordiaron al Sporting. El gol era válido. Djuka sigue ampliando su estadística particular al tiempo que su equipo suma puntos a un ritmo vertiginoso. El serbio aporta el trabajo de siempre, pero ahora además suma goles, que es lo principal para lo que le fichó el Sporting. Si no afloja el ritmo, este año el serbio empezará a justificar la inversión realizada.

El duelo contra el Castellón era la guinda a una maratón de partidos que para el Sporting ha sido más que satisfactoria. Pero quizás esa circunstancia, la cantidad de minutos acumulados en pocos días, explique que el equipo gijonés estuviera más espeso. El centro del campo se apagó con respecto a otros días, sobre todo con el paso de los minutos. Apareció poco Manu García y eso siempre resta quilates al juego del equipo. Porque cuando se dejó ver, en el campo pasaron cosas. De sus botas salió, por ejemplo, un gran pase filtrado para Gaspar, que al más puro estilo de lo sucedido en Alcorcón se estrelló contra el portero Whalley en el mano a mano. Era la última acción de la primera parte y el Sporting podía haber dejado el encuentro visto para sentencia.

La segunda mitad fue espesa por parte de un Sporting bastante contemplativo y con muchas dificultades para salir de su campo. El sierense Álvaro Fidalgo, que dejó muy buenos detalles, trató de liderar la remontada de su equipo, pero el Castellón es un equipo blando, que apenas generó más peligro que dos corners muy cerrados, uno a la madera y otro que con algún apuro envió Mariño a córner.

Por la mínima y sin mucho espectáculo, pero el Sporting volvió a ganar y salió de El Molinón líder de Segunda, trasladándole la presión al Espanyol. Los rojiblancos, aunque quieran mantener la prudencia, se codean con los grandes. Y no parecen dispuestos a aflojar.