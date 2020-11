L'ONU reconeix que un urbà de Figueres va ser discriminat

Les Nacions Unides han reconegut a Jordi M, guàrdia urbà de Figueres, que va ser discriminat per l'Ajuntament després que un conductor begut l'atropellés i el deixés amb una discapacitat el 13 de febrer del 2008. No li van donar cap feina alternativa i el van obligar a jubilar-se amb 41 anys. Ara en té 52 i no ha deixat de batallar a totes les instàncies possibles per recuperar un lloc de feina a la Guàrdia Urbana, d'on va ser expulsat després de l'accident malgrat que ell sempre ha defensat que podria fer feines de seguretat viària a les escoles o informes interns.

Ara, després d'anys de remar amb el vent en contra, el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU li dona la raó a la recta final d'un periple judicial que va arrencar fa 11 anys. L'Ajuntament de Figueres, els jutjats i fins i tot el Constitucional li havien desestimat la petició de poder reincorporar-se a la Guàrdia Urbana en segona activitat i avalaven la decisió del consistori d'expulsar-lo al·legant que tenia declarada la incapacitat permanent total. Ell ha estat cobrant una prestació de la Seguretat Social del 55% del salari cotitzat. El 2016 va decidir recórrer a l'ONU.

L'equip de govern d'aleshores en els mantats de Santi Vila i Marta Felip es va escudar en què el consistori no tenia regulada la segona activitat (ho va fer el 2015) i com que li havien reconegut una incapacitat total permanent el van forçar a jubilar-se, perdent així la condició de funcionari. El reglament no contempla la retroactivitat i per tant li han vetat sempre l'opció de poder tornar.

Ara l'ONU declara que aquest urbà va ser discriminat per l'Ajuntament i que es van violar fins a 4 articles de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Recorda que altres cossos d'emergències com els Mossos i els Bombers de la Generalitat tenen reconegut el pas a la segona activitat i que això és compatible amb tenir declarada una incapacitat permanent total i cobrar una pensió per aquest motiu.

El Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat dictamina que aquest policia "va ser discriminat, por motiu de la seva discapacitat, en la continuïtat de la feina pública que feia constituint una violació de l'article 5 que protegeix el dret a la igualtat i a la no discriminació de les persones amb discapacitat i també l'article d'on es treballi. iscriminaciu´as a la segona activitat perqunones".inaciñoo total i cobrar una pensimerh27 que protegeix el dret al treball i a un lloc de feina per aquestes persones".

Per tot plegat, l'ONU li diu a l'Estat que s'ha de revisar la situació d'aquest agent, tornar a avaluar-lo per considerar quina feina podria fer en segona activitat, ajustar el reglament municipal perquè pugui reincorporar-se, i que el compensin adequadament per tots aquests anys de litigis. I recomana també al govern espanyol que harmonitzi les normatives locals i regionals que regulen el pas a la segona activitat perquè no hi hagi diferències i discriminació en funció d'on es treballi.

El consistori figuerenc, governat ara per un altre equip de govern, ja ha rebut el dictamen i les conclusions de l'ONU i els serveis jurídics l'estudien.