Colau alerta del risc d'esclat social si no s'aturen els desnonaments

Des que els jutjats van reprendre l'activitat el 14 de setembre, s'han dictat a Barcelona 443 ordres de desnonament, que afecten 1.200 persones en situació de vulnerabilitat. Són dades d'un informe de l'Ajuntament, a què ha tingut accés SER Catalunya, i en el qual s'adverteix de el risc d'un "esclat social" si no s'aturen aquests desallotjaments. L'alcaldessa, Ada Colau, demana al Govern de Pedro Sánchez que ampliï “aquesta mateixa setmana” la moratòria dels desnonaments a totes les famílies en situació econòmica precària, estigui o no relacionada amb la crisi de la Covid.

L'informe elaborat pel govern de Colau detalla que les 443 ordres de desallotjament, que s'han dictat entre el 14 de setembre i el 23 d'octubre, afecten 748 adults i 463 menors en situació d'extrema vulnerabilitat. Són només els casos dels que ha tingut coneixement la Unitat Anti-Desnonaments de l'ajuntament que intenta mediar amb els propietaris per evitar que les famílies es quedin sense casa, pagant una part del lloguer o del deute. Però adverteix el document que, cada vegada més, s estan desallotjant famílies a través de procediments penals que no són comunicats a serveis socials "malgrat afectar també en nombroses ocasions a nenes i nens".

Més de la meitat de les ordres de desnonament dictades des del 14 de setembre afecten a habitatges de grans forquilles com bancs o fons d'inversió. Uns propietaris que, segons l'informe de govern municipal, estan incomplint la llei perquè no ofereixen un lloguer social a les persones que ocupen el pis abans de desallotjar-los, com preveu la legislació catalana.

En les últimes setmanes els equips municipals que treballen amb aquestes famílies asseguren que "s’està produint un alarmant augment de la tensió i la crispació veïnal". Que els ciutadans senten desesperació i desemparament institucional i que això s’agreuja per “les cada cop més nombroses actuacions del mossos”. Per això el document alerta que aquesta situació fa témer un "esclat social".

Per tot això, per evitar que milers de persones es quedin al carrer en plena pandèmia i sense recursos, l'alcaldessa, Ada Colau, demana a Govern de Pedro Sánchez que "aquesta mateixa setmana ampliï la moratòria dels desnonaments a totes les famílies en situació de vulnerabilitat, estigui o no relacionada amb la pandèmia ". En una entrevista a SER Catalunya, Colau diu que "això és un polvorí social i cal intervenir ja". Afegeix l'alcaldessa que fins i tot s'han trobat amb intents de desallotjament en què hi havia nens realitzant el confinament obligatori perquè s'havia detectat un positiu en la seva classe "i tot i així es volia executar el llançament".

Fa setmanes que el govern de Colau demana aquesta ampliació de la moratòria. Divendres l'alcaldessa va trucar al president de govern, Pedro Sánchez, per insistir que era urgent ampliar la moratòria de desnonaments perquè cap persona en situació econòmica precària que es quedi sense habitatge en aquest context de pandèmia. I, per incrementar la pressió i donar pressa a el govern en aquest sentit, també ha enviat l'informe sobre les ordres de desnonaments a famílies vulnerables al ministeri de José Luis Ábalos, que és el responsable de la política d’habitatge.

El document explica que la majoria de les ordres de desallotjaments s’han dictat a barris de rendes baixes, que també són els més afectats per la pandèmia, com el Raval o el Carmel.