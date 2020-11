Les escoles es mostren critiques amb el Traçacovid

Els directors consultats per SER Catalunya denuncien que perden molt de temps abocant dades, perquè l’aplicació demana tot tipus de detalls que les escoles han de recavar de les famílies perquè per protecció de dades, Salut no els informa.

El gerent de l’escola Pia Sant Antoni, a Barcelona, Eduard Maza es queixa que els centres acostumen a ser els últims a tenir la informació perquè els canals oficials son més lents que les xarxes. I en la majoria de casos, quan Salut els avisa que han de confinar un grup, la noticia ja s’ha escampat entre les famílies. “Quan tenen el resultat d’una prova diagnòstica, molts pares el que fan és explicar-ho al grup de whatsapp de la classe. I llavors les famílies ens pregunten si confinarem el grup, però nosaltres no tenim cap noticia i no podem fer res fins que Salut ens informa i marca quins confinaments hem de fer”.

Maza assegura que ells tenen l’avantatge de comptar amb una infermera escolar al centre, que és qui s’ocupa de fer el seguiment de cada cas. Però tot i així, la informació no sempre està actualitzada perquè “el Traçacovid demana dates, de PCR, de resultats, de retorn a l’aula”. “I si un alumne, explica la infermera Noemi Asensio està pendent dels resultats, hem d’esperar a que els tingui i ens els comuniqui per continuar omplint. I potser fa una setmana que anem tan de corcoll que ens és impossible tenir-ho tot al dia”. La directora de L’institut Lluis Vives, Nuria Prunes té la sensació que estàn fent “de rastrejadors”. “Algú del centre s’ha de passar la jornada trucant a les famílies per recollir tota la informació”. I després, els centres que fan aquest esforç se senten assenyalats. “El Traçacovid només són números, sense context, i la gent fa les seves pròpies lectures, que un determinat centre no ho fa bé, o quin tipus d’alumnes té que no poden complir les mesures. Ens preocupa que s’utilitzin per etiquetar els centres”.

Els directors asseguren que aquestes dades “només són útils perquè els periodistes facin estadístiques”, però transmeten una sensació de descontrol que diuen no es correspon a la realitat que ells veuen a les aules.

A la universitat els companys de classe no són contactes estrets

A diferencia del que passa a escoles i instituts, a la universitat els companys d’aula no es consideren contactes estrets i per tant no es fan cribratges de grup quan es detecta un positiu.

És un dels motius que explica que malgrat els joves són una de les franges d’edat amb més contagis en aquesta segona onada, des de l’inici de curs pràcticament no s’ha confinat cap aula a cap facultat.

Només la Universitat Autònoma de Barcelona diu que va virtualitzar les sessions d’un grup classe una setmana després que 5 alumnes, que compartien pis entre ells, avisessin als seus tutors que havien donat positiu i s’havien de confinar. I ho van fer, segons explica la vicerectora de comunicació Virginia Luzon per iniciativa pròpia del centre perquè Salut no ho considerava necessari.

L' investigador del Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC Daniel López Codina diu que és evident que no s'ha fet el mateix esforç de control a les escoles que als campus. Tot i això recorda que no tots els joves van a la universitat i que no és a les aules sinó a l'oci on es contagien. Les universitats no tenen xifres oficials de quants dels seus alumnes han donat positiu en el que portem de curs perquè Salut no els avisa.