Jutgen una màfia internacional per obligar a prostituir-se almenys 85 víctimes a Barcelona

L'Audiència de Barcelona jutja una de les majors màfies nigerianes a nivell internacional, la Supreme Eiye Confraternity, per traficar amb éssers humans i obligar les víctimes a prostituir-se. Des d'aquest dilluns seuen al banc dels acusats 23 homes i dones, acusades d'enganyar almenys 85 joves, una d'elles menor, i dur-les de forma il·legal de Nigèria fins a L'Hospitalet, Barcelona, Badalona, Terrassa o Mollet, entre altres ciutats de la província de Barcelona. Els acusats amenaçaven a les víctimes a través de la violència i del vudú i les forçaven a prostituir-se a la Rambla, segons fonts judicials. La gran majoria dels investigats han negat els fets davant del jutge. Han estat quatre anys en presó preventiva, el màxim permès per la llei, motiu pel qual l'any passat van quedar en llibertat provisional. Estan acusats de tràfic d'éssers humans, afavoriment de la immigració il·legal, determinació coactiva a exercir la prostitució i falsedat documental.

La investigació va començar al novembre del 2015 quan una jove va escapar-se del pis d'un dels caps de la banda i va denunciar els fets. Era originaria de Benin City, una regió molt deprimida de Nigèria, on els membres de l'organització Supreme Eiye Confraternity, exhibeixen la seva riquesa. Importen cotxes, es fan construir cases i envien grans quantitats de diners, expliquen fonts de la investigació. Convençuda per aquesta abundància, la jove que va destapar el cas va accedir a viatjar fins a Barcelona. La màfia, expliquen fonts del cas, la va enganyar presumptament prometent-li feina com a perruquera. Quan va arribar a Catalunya, però, la van dur a un pis de L'Hospitalet, li van comunicar que tenia un deute de 60.000 euros amb la banda i van obligar-la a prostituir-se. Mai havia tingut relacions sexuals.

Una altra prostituta, aliena a l'organització, la va trobar plorant al carrer una nit i la va acollir a casa seva. No va escapar al control de la banda, que va citar-la perquè donés tots els diners que tingués, en aquell moment, 100 euros. La van fer pujar a un cotxe, li van posar una pistola al cap i li van demanar més diners. En paral·lel, segons fonts del cas, la Supreme Eiye Confraternity va amenaçar a la dona que havia acollit a la prostituta i va apallissar al seu marit.

Obligada a prostituir-se amb 15 anys i cremades per tot el cos

El cas més preocupant, segons la Fiscalia, és el d'una menor de 15 anys, víctima de violacions en grup i de cremades múltiples durant el periple per arribar a Catalunya. Segons fons jurídiques, la víctima, que és un dels testimonis protegits del cas, va ser enganyada per la seva cosina, acusada a la causa, per viatjar de Nigèria fins a L'Hospitalet. La banda Supreme Eiye no va voler pagar les despeses d'un vol i la va transportar a través del desert, on va ser víctima de diverses violacions en grup pels coneguts com Coyotes, els transportistes de persones fins a la costa líbia. En arribar al litoral, va ser embarcada en una pastera que va naufragar. La benzina li va cremar tot el cos i va despertar en un hospital de Líbia. L'organització la va treure del centre mèdic per reembarcar-la, sense guarir, cap a Itàlia, on la va recollir un dels acusats.

Un cop a Catalunya, la banda van introduir en un pis, li van donar un sobre amb preservatius i lubricants i van obligar-la a prostituir-se. A les dues setmanes, la Guàrdia Urbana la va trobar plorant al carrer i la van traslladar a un centre de menors. Segons fonts de l'acusació, l'organització no ha aconseguit trobar-la però sí que ha apallissat fins a dues vegades a Nigèria a la família d'aquestes dues víctimes, que han decidit col·laborar amb la fiscalia i denunciar als proxenetes.

Segons fonts de la fiscalia els acusats formen part de dos grups: els caps de l'organització a Catalunya i una suborganització local. Els primers, suposadament, només s'encarreguen de recollir els diners que genera l'activitat il·legal que genera la màfia. Els segons es dediquen a buscar víctimes a Nigèria, dur-les a Catalunya, explotar-les sexualment, distribuir-les i controlar-les al carrer i enviar els diners de la prostitució al país africà. Només un dels acusats ha arribat a un tracte amb el ministeri públic i ha reconegut que es dedicava a enviar diners de la Supreme Eiye Confraternity a Nigèria a través d'una botiga d'alimentació, usant el mètode Hawala, un sistema de transferència informal de fons.

L'acusació ha aconseguit quantificar en 85 les víctimes d'aquesta màfia a la província de Barcelona, tot i que assumeixen que la majoria declararan a favor dels presumptes proxenetes. Segons fonts fiscals, els acusats han aconseguit convèncer a moltes de les víctimes que ells són les seves parelles i, fins i tot, han tingut fills amb moltes d'elles. L'estratègia de l'acusació és demostrar, però, que alhora les amenaçaven i pressionaven per exercir la prostitució i cobrar-se quasi la totalitat dels diners.