Carles Andreu: "Hay que centrarse en aquello que nos ilusiona para aguantar y seguir avanzando"

Las jornadas Aranda frente al Covid acogen este miércoles (19:00 h) a través de la plataforma aranda interactiva su segunda cita. En esta ocasión el coach Carles Andreu impartirá una charla bajo el título Consejos para sobrevivir en medio de la tormenta.

Carlos Andreu, es abogado y máster en dirección y administración de empresas, y tras siete años en la empresa Iter Consultores, actualmente dirige su propia empresa de consultoría, formación y desarrollo. Especializado en los últimos años en el desarrollo de planes estratégicos para empresas, Carles Andreu ha asesorado a más de un centenar de entidades gracias a sus conocimientos en múltiples sectores que han permitido aportar nuevos puntos de vista a los equipos directivos. Centrándose también en la ayuda a la selección de directivos, rediseño de estrategias, políticas comerciales y promoción de personal y gestión del talento, Carles Andreu ha logrado cambiar el rumbo de varios proyectos empresariales.

Andreu ha analizado en la Cadena SER la situación actual y qué recursos tenemos para no desfallecer: "Aparentemente parece difícil detectar algo positivo en medio de esta tormenta pero somos conscientes de que pasará aunque no tanto de lo que va a arrasar, o de lo que se va a quedar por el camino que va a ser mucho. Pero sigue habiendo algunos destellos de felicidad en medio de tanta amargura y nuestra labor es aprovecharlos al máximo. En primer lugar para nosotros y después para nuestra gente. Hay pequeñas cosas en las que poner el foco como familia o amigos y en eso podemos encontrare esa ilusión que nos permita seguir aguantando y avanzar".

Carlos Andreu ha puesto el acento en la fortaleza de lo colectivo y ha defendido el valor del asociacionismo alimentando "el ayudarnos mútuamente. Estamos muy necesitados de que alguien nos ayude. Solos no vamos ni a la esquina. Encontrar gente que nos ayude, las asociaciones empresariales, de vecinos, comerciantes,...siempre dan apoyo y unidos somos más fuertes. El estado anímico mucho y tenemnos que buscar ayuda. Es tiempo de tratar de estar tranquilos y no tomar decisiones drásticas. En tiempos de tribulación, mejor no hacer mudanza. Quien ha llegado sin los deberes hechos a una situación como esta, es difícil que ahora pueda coger el timón y sobrevive quien tenía las cosas más sujetas, más organizadas y estaba más preparado".

Sin ánimo de dar recomendación alguna, Carlos Grau sí ha expuesto en Radio Aranda que "no es momento de hacer grandes cambios. Ahora toca hacer economía de guerra, conservar la calma, buscar espacios de ilusión y de optimismo, recurrir a nuestra gente y a nuestros amigos para tener esa calma para llegar hasta el momento en el que esto pueda haber pasado".

Respecto a la charla que este miércoles dará online a través de la plataforma Aranda Interactiva que impulsa la concejalía de Promoción, Turimso, Innovación y Comercio, ha explica que "pretendo que la gente se lo pase bien. Creo que no es objetivo vano. Me daría pos satisfecho con que la gente disfrute, encuentre buenos momentos y por un tiempo pueda abstraerse de esta tormenta. Y a partir de ahí, facilitar algunas herramientas que nos permitan sobrevivir a esto. Valorar la gratitud de lo que hemos recibido y seguimos recibiendo, pensar que hay cosas del pasado que podemos trasladar al futuro y que nos pueden llenar de entusiasmo o valorar como una de las cosas más importantes es abrir los ojos a las cosas que hace bien nuestra gente".

En el audio que acompaña a esta información puede reproducirse la entrevista que Carles Andreu ha ofrecido en tiempo de Hoy por Hoy Aranda.

