Nuevo test para el Embutidos Pajariel Bembibre que se enfrenta al Spar Girona

Sigue Embutidos Pajariel Bembibre con su etapa de montaña particular y este martes cerrará desde las 19:30 horas la fase más exigente de la temporada ante SPAR Girona, último campeón de la Liga Femenina Endesa. Después de disputar tres compromisos seguidos lejos del Bembibre Arena, la escuadra berciana vuelve a su escenario favorito y se pondrá al día, al igual que su rival y después de aplazar este choque el pasado miércoles, con el resto de competición. La participación del cuadro catalán en la Euroliga tras superar en la previa al Sepsi rumano obliga a afrontar una nueva jornada intersemanal antes de que el sábado llegue Campus Promete al Bierzo.

El técnico del conjunto berciano, Pepe Vázquez, es consciente de esta situación y opina que “lo bueno de esta vorágine de partidos es que no te deja alegrarte si ganas ni entristecerte si pierdes. Debemos aprovechar este encuentro para seguir creciendo y competir”, puntualiza el preparador gallego, que añade que “todos los enfrentamientos son oportunidades para ganar. Jugamos en casa”, recuerda el míster de la escuadra rojilla, que añade que “tenemos que intentar hacer el partido más serio posible y refrendar los buenos minutos que jugamos en Lugo”.

Fue esa mejoría una de las buenas noticias, ya que Sara Rokkanen pudo regresar al equipo tras su lesión. Vázquez recordó que “le tocó ayudar como falso 4. Aunque está recuperándose de su esguince, está un poco mejor”, explicó el estratega del cuadro bembibrense, contento por la recuperación de Montse Brotons: “Ha hecho las dos sesiones del lunes. A ver cómo llega al partido”, matizó el compostelano, que aseguró que “no vamos a correr ningún riesgo pensando que el sábado tenemos un partido importante contra Campus Promete. Veremos cómo tolera estas sesiones, sus sensaciones”, rubricó.

SPAR Girona, con nuevo entrenador

Llega al Bierzo Alto el conjunto catalán después de vencer el pasado sábado en la complicada cancha del Cadí La Seu y certificar unos días antes su clasificación para la Euroliga. Sin embargo, no todo es calma, pues este domingo anunciaba la salida de su entrenador, Eric Surís, y este mismo lunes hacía oficial la incorporación de un histórico de los banquillos españoles como Alfred Julbe. No era una noticia esperada, pues su única derrota en el campeonato doméstico se produjo frente a Valencia Basket, el equipo que esta temporada se está confirmando como la gran alternativa a los grandes de la Liga Femenina Endesa al no conocer la derrota tras la disputa de las primeras nueve jornadas.

El técnico del cuadro berciano considera, al hablar del rival, que “Girona está entre las tres mejores plantillas de la Liga Femenina Endesa. Un equipo de Euroliga y con mucho físico”, analiza el entrenador de Santiago de Compostela, seguro de que “será difícil si no igualamos el nivel físico en el rebote. Debemos evitar canastas fáciles”, agrega el técnico gallego, que resalta, asimismo, la necesidad de “controlar la versatilidad de sus jugadoras”, ya que jugadoras como Adaora Elonu, María Pérez Araújo o Sonja Vasic son de las más destacadas del cuadro catalán en este tramo inicial del curso.

Girona nunca ha perdido en el Bembibre Arena

Aquí ya damos con las claves, pues visita el Bembibre Arena un equipo de la máxima competición continental como es el gerundense. No será esto, sin embargo, algo que intimide a las de Pepe Vázquez, que deben ser conscientes del nivel del rival y la exigencia que supone medirse a un conjunto que, más allá del presente que ofrece, es de los pocos que no conocen la derrota en el Bembibre Arena desde que la escuadra de la villa del Boeza llegó a la máxima categoría en 2012.

Revertir esto pasa, según Pepe Vázquez, por hacer “que sus bases no estén cómodas. Son las que hacen jugar al equipo”, especifica el míster santiagués, consciente de que la llegada de Chelsea Gray tras su participación en la WNBA es quizá la guinda de un proyecto cuyo juego exterior es muy experto, pero sobre todo con mucha calidad. El conocimiento del juego de Laia Palau se complementa con la capacidad de desequilibrar con su tiro exterior de Frida Eldebrink y el poderío de Julia Reisingerová tras su paso por Valencia. Sigue dando lecciones un año más la paraguaya Paola Ferrari, una incorporación que ofrece muchas posibilidades.