El comité científico canario señala que mantener el Carnaval de Santa Cruz disparó los casos COVID en Tenerife

El artículo firmado por Lluis Serra entre otros investigadores que han asesorado al Gobierno canario señala que las calcelaciones de los Carnavales durante el episodio de calima que padeció Canarias durante los días veintidos, veintitrés y veinticuatro de febrero frenó la evolución del coronavirus durante la primera ola. Las decisiones de prevención no se adoptaron en Santa Cruz de Tenerife donde la fiesta siguió adelante.

"La cancelación de las celebraciones del Carnaval contribuyó a la reducción de la incidencia del coronavirus en las Islas; no suspender actividades en Tenerife pudo facilitar su propagación", afirma Serra en una entrevista en Radio Club Tenerife.

El informe indica que la autorización para la fiesta en la calle permitió la propagación del virus especialmente entre la gente joven, que suelen presentar cuadros asintomáticos. De hecho, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife eran partidarios en aquel momento de suspender la fiesta. Esto provocó tensiones entre el equipo de Gobierno entonces dirigido por Patricia Hernández y la corporación insular.

"En un momento determinado a las autoridades del ayuntamiento no les gustó que hiciéramos estas afirmaciones cuando en realidad habían venido de otros organismos, no directamente de nosotros. En cualquier caso, existió una cierta oposición por parte de las autoridades de Santa Cruz para que estas informaciones no se difundieran", asegura Serra.

A la decisión del mantenimiento del Carnaval habría que sumar los datos de llegada de visitantes a las islas. El artículo publicado en Gaceta Sanitaria indica que, durante ese mes, aterrizaron en Tenerife más visitantes que a Gran Canaria procedentes de Reino Unido, Italia y Bélgica, países que durante aquél momento tenían una incidencia considerable de COVID-19 entre su población.