Un nuevo confinamiento domiciliario arrinconaría a la economía jiennense

La sombra de un nuevo confinamiento domiciliario arrincona al sector económico jiennense. A todas luces, la pésima evolución del virus y la irresponsabilidad de una minoría de población están provocando que se contemple muy cerca la posibilidad de volver a un confinamiento parecido al del mes de marzo. Sí parece ser aún una opción bastante lejana, puesto que la comunidad andaluza y el gobierno nacional rechazan por el momento esta posibilidad. La vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo ha pedido esperar hasta el próximo 9 de noviembre para ver cuál es el impacto de las medidas actuales adoptadas por las comunidades autónomas.

Todo ante la insistencia de algunos territorios para aplicar un nuevo confinamiento domiciliario. A esto se suma la opinión de diversos expertos médicos que aseguran que el confinamiento domiciliario, aunque sea por temporadas cortas, podría atajar en cierta medida el ensanchamiento de la herida provocada por esta segunda ola del coronavirus que acumula miles de contagiados y muertes en la provincia de Jaén.

Repercusiones "nefastas"

Pero esto ¿qué podría ocasionar en la ya débil economía de la provincia de Jaén? Desde la asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Jaén, su consejero empresarial Ramón Calatayud describía la situación como de “muy preocupante” y confirmaba que el sector no aguantaría otro cierre generalizado más. “Si este cierre no va acompañado de alguna medida económica clara que pueda suponer para el sector su supervivencia en estos momentos puede suponer el cierre de muchísimos de nuestros negocios. Hombre, yo no hablaría de un 50%, pero de un 30% o un 35% yo diría que tendrían que cerrar”.

Para los hoteles y hostales de la provincia de Jaén no supondría un cambio drástico puesto que, tal como lamentaba el presidente de la Asociación de Empresas de Alojamientos de la Provincia de Jaén José Ayala, las restricciones impuestas recientemente por la Junta de Andalucía ya han provocado que tan solo un 5% de los establecimientos hoteleros en la provincia se encuentren abiertos al público en estos momentos. “Con respecto a un posible nuevo confinamiento domiciliario, la incidencia de esta medida en el sector de alojamiento es nula o en todo caso mínima ya que el 95% de los establecimientos están cerrados de facto al estar vigentes los confinamientos locales, provinciales y autonómicos”.

Ciudades Patrimonio

Sebastián Moreno es empresario del sector del turismo, presidente de la Asociación Baezana de Comercio y co-gerente de Pópulo Servicios Turísticos en Baeza. Contaba a Radio Jaén que las restricciones puestas en marcha ya por el gobierno regional, en el caso de las ciudades de Úbeda y Baeza, “están teniendo una repercusión negativa muy importante”. Explica que actualmente la hostelería allí está viviendo del público local, algo que es claramente insuficiente para unas ciudades que requieren del turismo nacional y extranjero para poder subsistir.

“Si se llegara a un cierre total con posible confinamiento en las próximas semanas sería nefasto para todos nosotros. Hay que reconocer que la situación lógicamente desde el punto de vista sanitario es muy mala, y que todos tenemos que aportar para intentar solventar este problema lo antes posible. Pero también es necesario que los empresarios del sector turístico nos tendríamos que ver compensados por el cierre de actividad. Estamos abiertos pero sin clientes, es algo incomprensible”. Y augura que esto puede derivar en el cierre de establecimientos en las ciudades patrimonio de la humanidad.