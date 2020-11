Un acto online con visita virtual presenta en sociedad las nuevas instalaciones de ELIS Murcia en Montevida

Algo menos de 15 minutos. Ese es exactamente el tiempo que el colegio El Limonar International School Murcia necesitó en la tarde de ayer para ofrecer online a su comunidad escolar una ceremonia de presentación de su nuevo campus de Secundaria y Bachillerato en Montevida (La Alberca), que comenzó su actividad a principios del pasado mes de septiembre, con el inicio del curso escolar. Un acto breve, pero no por ello menos emotivo. Emitido en su página web y canal de YouTube con traducciones en inglés y en español.

En el evento, al que se dio toda la solemnidad que permiten las circunstancias, participaron de forma activa directivos de Cognita –grupo internacional educativo de 78 colegios al que pertenece ELIS Murcia - el cuerpo docente, padres y madres y el alumnado. Cientos de miembros de su comunidad escolar e incluso empleados en las diferentes empresas que han hecho posible este nuevo campus asistieron a través de sus pantallas.

Obviamente este formato no era su primera opción desde el comienzo. “Desde antes del verano teníamos planificado un evento de inauguración de este nuevo campus, pero lamentablemente la evolución de la pandemia nos ha obligado a postponerlo para mejor ocasión. Eso sí, no queríamos renunciar a que nuestra comunidad pudiera conocer ya estas nuevas y fantásticas instalaciones”, apunta su directora, Vanessa Grimward.

Como quiera que la pandemia sanitaria del Covid-19 no permite visitas presenciales al colegio con la facilidad que se desearía ­–hasta las reuniones de padres con el tutor se celebran habitualmente vía online–, se optó por una ceremonia de presentación virtual.

El programa arrancó con una intervención de Chris Eversden, director ejecutivo ELIS Cognita, y Vanessa Grimward, directora ELIS Murcia, que se encargaron de comentar los pormenores del nuevo campus, erigido con las más avanzadas técnicas de construcción y en base a criterios medioambientales que lo convierten en el centro educativo más sostenible de la Región de Murcia. “A esta hora habríamos estado celebrado con vosotros la inauguración de las instalaciones en la urbanización Montevida. Ese acto llegará, pero mientras tanto nos parecía muy importante compartir de momento un evento online que sirva de presentación de ELIS Murcia Montevida a nuestra comunidad. Elis Murcia cumple 30 años y con este proyecto creo que estamos bien encaminados para los próximos 30”, auguró Vanessa Grimward.

En términos similares se expresó Chris Eversden, quien destacó las magníficas instalaciones de las que dispone el campus para promover el desarrollo de materias como la creatividad, el diseño, el arte o la ciencia junto a, por supuesto, asignaturas como lengua y matemáticas. “Una cosa es realmente importante. Conforme el alumnado de la escuela vaya creciendo y cambiando en los próximos años, contamos con suficiente espacio para adaptar nuestras instalaciones a sus necesidades”, explicó el director ejecutivo del grupo.

A continuación, se emitió una pequeña representación de diferentes miembros de la comunidad educativa de Cognita Europa y España, que grabaron unas palabras de felicitación y bienvenida. A ellos se sumaron padres de alumnos de Secundaria o Bachillerato, que comentaron brevemente qué opinan ellos del nuevo campus y cómo creen que estas nuevas instalaciones beneficiarán el aprendizaje de sus hijos.

Acto seguido llegó el momento cumbre del evento: la visita guiada en la que los padres pudieron conocer desde sus casas el nuevo campus en el que estudian sus hijos, con profusión de datos sobre la sostenibilidad, flexibilidad y digitalización que caracterizan a este centro y guiada por tres alumnos que alternaban español e inglés. Ellos hicieron de Cicerone en la visita a través de los espacios más destacados del colegio, como laboratorios, salón de actos, pistas deportivas, comedor, sala de estudios, accesos, aulas modulables y zonas de estudio y ocio al aire libre.

MEJORES INSTALACIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

ELIS Murcia y Cognita transmitieron a la comunidad escolar y resto de interesados lo ilusionante que resulta inaugurar unas modernas y funcionales instalaciones, que se ajustan a los cambios en la forma de actuar que impone la pandemia.

ELIS Murcia imparte clases a alumnos de entre 3 y 18 años de más de 20 nacionalidades residentes en la Región de Murcia y el sur de la provincia de Alicante, ahora divididos entre las instalaciones de El Palmar (Infantil y Primaria) y Montevida (Secundaria y Bachillerato). Su currículo escolar está sujeto a los rigurosos parámetros que identifican a todos los centros integrados en la familia de colegios Cognita. El nuevo centro se levanta sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados. La casualidad ha querido que el mismo número de alumnos se encuentren de un año para otro con el doble de espacio gracias al nuevo campus, permitiendo una mayor distancia social en amplias instalaciones, muchas de ellas al aire libre, precisamente en el momento en el que esta pandemia así lo recomienda.

Entre las medidas medioambientales dispuestas, destacan la generación de su propia electricidad, un sistema integrado de control de temperatura por aire, la recogida y almacenamiento de agua de lluvia y su uso en las instalaciones, la construcción con materiales de bajo impacto, y el aprovechamiento máximo de la iluminación y entorno naturales para la enseñanza y el aprendizaje.

Es, sin la menor duda, la culminación del compromiso de ELIS con la excelencia educativa y con las familias que han otorgado su confianza al centro a lo largo de los años, que ha desembocado en la ejecución de un ambicioso proyecto de ampliación que tiene como objetivo ofrecer un entorno de calidad para el trabajo y el aprendizaje de los alumnos para afrontar su posterior educación una vez superada la etapa escolar.

