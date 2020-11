Los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio anuncian movilizaciones en Palencia

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio inician nuevamente movilizaciones en Castilla y León en defensa de su Convenio Colectivo al haber llegado a una situación límite e inadmisible en la negociación. Así, el miércoles 4 de noviembre, llevarán a cabo una concentración en la Plaza Mayor desde las 12:00 horas.

Actualmente, son aproximadamente 450 personas trabajadoras en este sector en Palencia capital y provincia, de las cuales 78 corresponden al ámbito de Palencia capital, dependiendo, por lo tanto, de la empresa contratada por el Ayuntamiento, y las otras 372 corresponden al resto de municipios de la Provincia, dependiendo de la contrata con la Diputación provincial; dando servicio a unas 1500 personas dependientes, con un porcentaje de ocupación de mujeres del 98%, la mayoría a través de un contrato a tiempo parcial.

Desde UGT y CCOO aseguran que en esta crisis sanitaria ha quedado patente que el servicio que prestan y su profesión es imprescindible para la sociedad, que han estado en primera línea, sin descanso, con un alto riesgo de contagio para que las personas dependientes que están en sus domicilios tengan el bienestar que merecen.

Sin embargo, según los sindicatos, la patronal, lejos de esa sensibilidad hacia este servicio, hacia sus profesionales y sus usuarios, "lo ve sólo como una mercancía en la que hay que ahorrar todo lo posible". La propuesta de la patronal para el nuevo convenio colectivo es: 0% de subida salarial en 2020;0,25% de subida salarial para 2.021 y destinado a plus transporte;1% para 2.022;1,50% para 2.023 y llegar en 2.022 a considerar el 100 % del tiempo de desplazamiento entre usuarios como tiempo efectivo de trabajo. Para los trabajadores esas condiciones son inaceptables, por cuanto suponen un retroceso retributivo y laboral.

Las profesionales del SAD afirman que realizan un trabajo esencial para la sociedad Castellano Leonesa, una sociedad envejecida que requiere de este servicio para su calidad de vida. Advierten que si queremos que nuestros dependientes tengan un trato digno y permanezcan el máximo tiempo posible en su domicilio habitual y familiar en condiciones óptimas, se debe garantizar condiciones laborales también dignas a quienes les asisten. Por ello, la propia Administración debe velar para proteger esta prestación.

Exigen a las partes implicadas, Administraciones y Empresas del Sector, que no mercadeen con sus derechos y que no ahorren a costa de sus condiciones, ya que esto sólo empeora la calidad del servicio.

"Nosotras cuidamos profesionalmente a personas dependientes y no queremos perjudicar a los usuari@s con nuestras reivindicaciones, pero la actitud de la patronal y la indiferencia de las administraciones, que aún no se han dignado a recibirnos, a pesar de haber solicitado una reunión tanto a la Consejería de Familia como a la Federación Regional de Municipios y Provincias, no nos dejan otra alternativa que la movilización", afirma el colectivo.

Por ello y, reiteran, para no perjudicar a los usuarios han optado por una serie de concentraciones que manifiesten su malestar ante esta situación.

Mañana día 4 de noviembre, en la Plaza Mayor, realizarán una concentración desde las 12:00 horas y por trascurso de 45 minutos, con un aforo máximo, para respetar las distancias de seguridad.