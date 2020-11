De los pueblos de Cuenca al Amazonas, la labor humanitaria del padre Ignacio Mª Doñoro

Ignacio María Doñoro de los Ríos comenzó su labor sacerdotal en 1989 y, entre sus primeros destinos, estuvieron las parroquias de los pueblos conquenses de Mota del Cuervo, Santa Cruz de Moya, La Pesquera o Puebla del Salvador donde se crío “entre morteruelos, zarajos y gachas”, bromea antes de añadir también “entre gente maravillosa y sencilla”. “Eran años de progreso con un gran paso de la España rural a una más moderna, la agricultura se estaba mecanizando”, recuerda Doñoro. “El sacerdote hacía un poco de todo, desde usar mi coche de ambulancia para llevar a los enfermos la hospital hasta entretener a los niños cuando acudían a la parroquia. Son recuerdos muy hermosos de aquellos pueblos de Cuenca”.

El padre Doñoro junto a un grupo de niñas de Hogar Nazaret. / Hogar Nazaret

El padre Doñoro dirige actualmente el Hogar Nazaret en la región de San Martín, en plena Amazonía peruana, donde gestionan varias casas de acogidas de niños y niñas y adolescentes, como nos ha contado en una entrevista en Hoy por Hoy Cuenca que podéis escuchar a continuación:

Desde Cuenca ingresó en el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas como capellán y fue destinado en Inchaurrondo, en Euskadi, con la banda terrorista ETA aún activa. Su labor profesional le llevó también hasta Bosnia y Kosovo para desembocar en un cambio total a principios de siglo cuando decide dedicarse a la labor solidaria de atención a los niños más vulnerables en países como Colombia, Marruecos o Mozambique. En España ya había creado la oenegé SOS Infancia, pero un episodio vivido en El Salvador detonó su actual vocación misionera. “Es la historia de Manuel, un niño que me descubrió a los traficantes de órganos. Yo me tuve que hacer pasar por un traficante más para comprar a ese niño por 26 dólares y poder salvarle la vida. Ese es el precio de la vida de un niño. Aprendes en estos inframundos que no podemos juzgar a las personas. Aquellos padres decidieron vender a su propio hijo porque estaba enfermo, estaban desesperados, tenían más hijas que alimentar, aquel niño iba a morir pero luego se recuperó en unos días, pero aprendes a no juzgar a la gente que fruto de la desesperación comete cosas tan terribles como estas”.

El padre Doñoro junto a un grupo de niños y adolescentes de Hogar Nazaret. / Hogar Nazaret

Es aprendizaje del no juzgar ha permitido al padre Doñoro salvar otras vidas, como la del bebé sin nombre que rescataron de la orilla de un río en septiembre de 2017 en la Amazonía peruana. “Porque no juzgamos a aquella familia, porque les miré con ojos de amor, aquella madre que estaba metida en cosas terribles, se pudo recuperar”.

Portada del libro. / nuevaeva.es

Aquel bebé sin nombre se llama Nacho, como este misionero que le acogió en la organización que regenta en la región de Moyobamba. Allí gestionan cinco recursos: dos casas una para niños y otra para adolescentes, otras dos con niñas y adolescentes, y una escuela de fútbol apadrinada por el Real Madrid.

Este misionero acaba de publicar el libro El fuego de María (Nueva Eva, 2020) en el que relata su experiencia y cómo ha creado este recurso de acogida Hogar Nazaret. Los interesados en colaborar económicamente con esta ONG pueden hacerlo a través de su página web.