Tudela reserva espacios seguros exclusivos para los usuarios de las residencias

Tudela contará desde este martes con tres nuevos espacios y recorridos seguros que permitirán que los usuarios de las tres residencias de la ciudad, Real Casa de Misericordia, Torre Monreal y Nuestra Señora de Gracia, cuenten con zonas exclusivas de uso en determinados horarios en torno a los centros.

El objetivo de esta iniciativa, elaborada conjuntamente entre las residencias y el área de Urbanismo del Ayuntamiento, no es otro que permitir que los residentes puedan salir al exterior, mejorando su bienestar físico y emocional, con el mínimo riesgo de contagio posible, es decir, reduciendo al máximo el contacto con otras personas.

De esta forma, los espacios estarán perfectamente señalizados, vallados, con refuerzo del mobiliario urbano que ha sido necesario y condiciones de accesibilidad óptimas; y serán de uso exclusivo de los residentes de lunes a viernes, en los tramos horarios de 10.30 a 13.00 y de 16.00 a 18.00.

Como explica el alcalde Alejandro Toquero, "el Ayuntamiento recogió de inmediato la petición de las residencias porque entendimos desde el primer instante que el aislamiento de nuestros mayores está siendo tan duro como el propio Covid. Las zonas se han creado precisamente para aliviar ese aislamiento, para que los residentes puedan disfrutar de un mayor contacto con el entorno de la ciudad", explica.

En este sentido, recuerda que "estos espacios, perfectamente delimitados por vallas y señalización horizontal y vertical, deben ser seguros y libres de Covid, por lo que solicitamos y agradecemos la colaboración del resto de la ciudadanía y el cumplimiento de las normas para que los pequeños y puntuales paseos de nuestros mayores en esas zonas no puedan convertirse en un peligro", pide.

Junto a él han estado los directores de las tres residencias tudelanas que han mostrado su agradecimiento por la respuesta del Ayuntamiento a este proyecto y recuerdan que "el confinamiento colectivo de los residentes trae consigo perjuicios para el bienestar físico, funcional, emocional y psicoafectivo de los usuarios ya que limita mucho el contacto social de estas personas con el resto de la sociedad, impidiéndoles algo tan básico como el salir a la calle, pasear al aire libre, hacer uso de los espacios públicos, mantener relaciones con otras personas...en definitiva, no pueden disfrutar de su ciudad".

Este mensaje estará recogido en carteles a la entrada y salida de los espacios seguros habilitados en colaboración con el área de Urbanismo del Consistorio que ha realizado un desembolso de algo más de 5.000 euros para la compra de nuevo vallado de cierre, cinta, instalación de nuevas papeleras y bancos unitarios, pintura para señalizar los pasos en el suelo y alguna pequeña obra de mejora de accesibilidad en determinados puntos (pequeñas rampas para facilitar a los cuidadores el manejo de sillas de ruedas y el tránsito de los propios residentes).

Las medidas de seguridad que aportan los espacios habilitados son la prohibición de acceso a personas no residentes de los centros, la prohibición de contacto físico con las personas residentes y la petición de evitar el contacto con la valla delimitadora para minimizar el riesgo de contagio. Además, será necesario respetar las distancias sociales de seguridad mientras no haya personas usándolo y no se permitirá mover ni quitar las valla. Por parte de los residentes, las salidas se realizarán, como es lógico, con las medidas de prevención habituales (higiene de manos antes y después del paseo, mascarilla, etc).