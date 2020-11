Embutidos Pajariel Bembibre pierde ante la superioridad del Spar Girona

Embutidos Pajariel Bembibre sumó una nueva derrota en la Liga Femenina Endesa y acumula seis de forma consecutiva tras caer por 46-77 ante un SPAR Girona que rompió el partido en la segunda mitad. Era evidente la superioridad del cuadro catalán y se plasmó en el parqué de un Bembibre Arena que el próximo sábado ya no podrá tener público en sus gradas ante Campus Promete. No pudo despedir momentáneamente a su afición el cuadro berciano con una victoria, pero sí que dejó algún momento de buen juego, sobre todo en un inicio en el que pareció ilusionarse.

No fue, sin embargo, suficiente para acabar con la inmaculada racha en el Bembibre Arena de un equipo que aún no ha perdido en el recinto de la villa del Boeza desde que la escuadra bembibrense llegó a la máxima categoría en 2012. El acierto en el tiro exterior y el dominio del rebote cimentaron una derrota que no debe obsesionar a las de Pepe Vázquez por la entidad del rival, aunque sí deben ir acostumbrándose al nivel de una competición en la que cada error se paga muy caro. Equipos como el dirigido por Alfred Julbe, que se estrenaba en el cargo, no tienen compasión y exigen concentración absoluta.

Sólo unos minutos de ilusión

Esta vez, no obstante, parecieron dar un poco de margen en el inicio. La sucesión de errores permitió a las bembibrenses tener las primeras ventajas con sendas canastas de una Marianne Kalin que confirmó su buen momento con 9 tantos y gracias a un triple de Conchi Mongomo. Ahí se acabó la historia, pues el choque se convirtió en un correcalles y las imprecisiones se apoderaron del encuentro. Se aprovecharon las catalanas con un parcial de 0-10 que puso el 7-16 con el que se acabaron los diez primeros minutos. Pepe Vázquez, que pidió tiempo muerto después de dos pérdidas consecutivas, no encontró la respuesta que buscaba en su equipo para afrontar con más garantías el resto de la contienda.

Oscilaba la renta visitante en torno a la decena, pero las del Bierzo conseguían reaccionar de la mano de Laura Méndez y Dee Givens, quienes acertaron desde los 6,75 para acercar a las suyas. Fueron estos minutos para el optimismo, pues la base, que se enfrentaba a varias jugadoras con las que entrenó la pasada campaña, movió y atacó con desparpajo y acierto. Sin embargo, volvieron a apretar en defensa y a correr las visitantes para llegar con clara ventaja al descanso (22-35) después de un triple de Frida Eldebrink y gracias a los buenos minutos en ataque de María Pérez Araújo.

La segunda mitad, un paseo para las catalanas

El partido se rompió tras el intermedio con Adaora Elonu y Chelsea Gray especialmente motivadas y entonadas. Intentó mantener alguna opción el cuadro berciano con un triple de Givens, pero la ventaja visitante se disparó al +20. Los regresos de Montse Brotons tras su lesión y de Mongomo tras sufrir un golpe en la primera mitad fueron las únicas notas positivas en un equipo que siguió tratando de competir pese a que el marcador estaba muy en contra. Por debajo de la barrera psicológica (34-53) afrontaron el cuarto periodo gracias al buen acierto de Batouly Camara.

En el último cuarto, con todo resuelto, apenas sirvió para que Camara siguiera engordando sus números y Pepe Vázquez dosificara a sus chicas pensando en el duelo del sábado contra Campus Promete. También hizo lo propio Alfred Julbe, que se estrenó como entrenador de la escuadra gerundense con un triunfo indiscutible (46-77) después de un último cuarto en el que su equipo apenas encontrara oposición. Quizá por el bajón moral, dio la impresión de que las rojillas cayeron en la desidia y el desánimo al verse superadas por un rival sin fisuras.

La ficha del partido:

Embutidos Pajariel Bembibre, 46 (7+15+12+12):Dee Givens (9), Conchi Mongomo (3), Marianne Kalin (9), Sara Rhine (2), Monika Naczk (-)–cinco inicial-;Sara Rokkanen (2), Ana Palma (-), Laura Méndez (5), Lashann Higgs (4), Batouly Camara (12) y Montse Brotons (-).

Entrenador: Pepe Vázquez.

SPAR Girona, 77 (16+19+18+24):Sonja Vasic (15), Frida Eldebrink (3), María Pérez Araújo (10), Chelsea Gray (9), Julia Reisingerová (12) –cinco inicial-; Adaora Elonu (10), Laia Palau (-), Giedre Labuckiene (8), Helena Oma (3), Júlia Soler (-) y Paola Ferrari (8).

Entrenador: Alfred Julbe.

Árbitros: Juan Pedro Morales García-Alcaide, Jesús Marcos Martínez Prada y Laura Piñeiro Amondaray.

Incidencias:Partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga Femenina Endesa disputado en el Bembibre Arena de Bembibre (León).