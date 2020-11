La alcaldesa de Castelló asegura que la Cabalgata de Reyes no se celebrará de la misma forma que siempre

Amparo Marco ha comparecido tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal, conocido como Cecopal, que se ha constituido con motivo de la pandemia del coronavirus. El consistorio mantendrá la celebración de los actos municipales ya programados y con todas las medidas de seguridad preceptivas, pero ha acordado que no se trabaje en la preparación de actos no previstos o no programados que puedan suponer aglomeración de personas con el objetivo de reducir el riesgo de contagio.

En cuanto a la celebración de la Cabalgata de Reyes, la alcaldesa ha explicado que es una de sus preocupaciones desde el primer momento, ha asegurado que la suspensión ya se ha tratado en el consistorio y ha afirmado que seguramente no se celebre tal y como la conocemos tradicionalmente porque es imposible controlar la ciudadanía en una cabalgata así.

Esta medida ha sido tomada en la última reunión del Centro de Coordinación Operativo Local. El Cecopal se constituyó el pasado 27 de octubre y es un comité de coordinación político y técnico constituido para centralizar las actuaciones y decisiones a tomar frente a la pandemia para reforzar la respuesta municipal. Un órgano del que forman parte Protección Civil y la Conselleria de Sanitat.

Preguntada por la instalación de la feria de Navidad, Marco ha contestado que se ha recibido una comunicación de la Conselleria que sí autoriza su celebración.

Además, cuestionada por los datos de infracciones durante el periodo de toque de queda, la alcaldesa ha dicho que se han interpuesto 17 denuncias por incumplir el confinamiento nocturno, 29 por beber alcohol en vía pública, 6 por reuniones de más de 6 personas en la calle y 9 por reuniones de más de 6 en domicilios privados.

La alcaldesa ha hecho de nuevo un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para mantener las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, la distancia social y la reducción al máximo de los contactos sociales, y ha destacado el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de Castelló.

Sobre la celebración de plenos y otras reuniones institucionales en el consistorio, Marco ha dicho que se ha aprobado que puedan celebrarse de manera mixta, telemática y presencial, dependiendo de si hay concejales que deban estar confinados y de si son reuniones como comisiones de estudio en las que haya más de seis personas