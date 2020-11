'Cineculpable' da la vuelta al mundo con 434 cortometrajes de 42 países

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real Cineculpable emprende su particular vuelta al mundo y echa a rodar con 434 obras de 42 países pugnando por hacerse un hueco en el palmarés de este 23º aniversario, que se celebrará del 23 al 26 de noviembre de 2020 y que ilustra la autora castellonense Balma Peris, graduada en Bellas Artes y en Diseño 3D y Animación. La carta de presentación del certamen no escapa a las alusiones a la pandemia: “Me he inspirado en el catastrófico 2020, un año en el que se han visto muy afectados sectores como el de la cultura y, por inclusión, el del cine. He puesto la mirada en esas salas que se quedaron vacías y que poco a poco se van volviendo a llenar de espectadores”, explica la ilustradora.

Y es que la cita internacional consolida su trayectoria y se erige como uno de los pocos festivales cinematográficos que mantienen -con los ajustes de aforos y programación que requiere el actual contexto sociosanitario- sus proyecciones presenciales.

En un alegato a la cultura segura, el Auditori abrirá sus puertas para acoger, del 23 al 26 de este mes, los pases de los cortometrajes de la Sección Provincial y la Sección Oficial, con un aforo máximo de 282 asistentes. Las proyecciones se adelantarán una hora y se extenderán de 21.00 a 22.30 horas para no interferir en las restricciones horarias ligadas al estado de alarma. Así lo ha destacado Anna Vicens, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Vila-real, con motivo de la presentación del festival.

Vicens ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha lanzado una campaña de apoyo a la restauración local instando a la ciudadanía a que adelante sus cenas a las 20.00 horas, un gesto “al que podrán sumarse todos y todas las espectadoras de Cineculpable, disfrutando de un picoteo en los bares y locales de nuestra ciudad previo a los pases en el Auditori”.

Para la responsable de Juventud, “Cineculpable es uno de los emblemas de nuestra marca Ciudad de Congresos, Festivales y Eventos y una cita ineludible en el calendario desde hace 23 años. A pesar de la pandemia, hemos hecho un esfuerzo muy importante para mantenerlo y, con todas las garantías y medidas de seguridad, adaptarlo a las circunstancias actuales para hacer de Vila-real el epicentro de la cultura y la creación audiovisual. Apostamos por la cultura y por dinamizar la ciudad con actividades seguras que eviten la parálisis”.

Por su parte, la coordinadora del festival, Sonia de la Vega, ha destacado la elevada participación registrada en esta edición, en la que en un margen de apenas diez días se han recibido 434 cortos a concurso frente a los 345 inscritos el año pasado. “Estamos muy satisfechos; este año por la Covid-19 ha habido menos producción internacional y aún así el volumen de obras enviadas ha sido muy elevado; tenemos mucha diversidad, tanto en temáticas, entre las que se cuelan inevitablemente las historias sobre el impacto de los confinamientos por la actual pandemia, como en procedencias”, ha dicho. Y es que los cortometrajes que han aterrizado en Vila-real para someterse a la criba del jurado y colarse en sus secciones oficiales –incluidos los 10 que optan al premio Manuel Villarreal al mejor cortometraje provincial- llegan desde 42 países, como Portugal, Albania, Croacia, Francia, Estonia, Corea, Bulgaria, Taiwán, Turquía, Italia, Alemania, Brasil, Chile, India, Suiza, Perú, Irán, Chipre, Malasia, Bélgica, Estados Unidos o Argentina.

De la Vega también ha avanzado que este año se apea del programa ‘culpable’ el Cinexpress, la actividad que cada año realiza el festival para inculcar el amor por el cine al público adolescente, debido a las medidas de seguridad en los centros educativos. El festival repartirá en esta edición 7.800 euros en premios distribuidos en siete categorías.