La Generalitat construirá un centro de salud en la actual Biblioteca municipal de Vila-real

La Generalitat Valenciana reformará y acondicionará la actual sede de la Biblioteca central de Vila-real, en la calle Solades, para construir el nuevo centro de salud del centro de la ciudad. De esta manera, el cuarto centro de atención primaria, incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2021, se materializará en el edificio anexo al centro de especialidades de Torrehermosa, prácticamente en el mismo lugar que el antiguo ambulatorio, cerrado en 2016.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha acompañado hoy a la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, en la visita al recinto para evaluar sus posibilidades como futuro centro sanitario. En el encuentro, han estado acompañados por la directora general de Régimen Económico e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmelina Pla, por el gerente del departamento de salud de la Plana, Miquel Rovira, y por la directora médica de Atención Primaria del área sanitaria, Pilar Mallea.

“En 2016 se cerró el centro de salud de Torrehermosa porque ya no era un centro de salud; era un consultorio en fase de desmantelación por parte del Partido Popular sin las condiciones necesarias para garantizar la mejor atención sanitaria a los vecinos. Desde el primer momento dijimos que no desaparecía, si no que se abriría cuando tuviéramos las condiciones idóneas. Estas condiciones se dan ahora”, valora Benlloch. Para ello, ha sido necesario un acuerdo con la Cámara de Comercio para la reubicación de los servicios que ahora se prestan en la BUC, con el objetivo de liberarla para trasladar allí la Biblioteca central de la ciudad. Esta operación a tres bandas dejará libre un edificio de tres plantas en pleno de centro de Vila-real, anexo al centro de especialidades, y con todas las condiciones necesarias para ser habilitado como centro de Atención Primaria. “A pesar de todas las dificultades, el presidente Puig y la consellera Barceló han cumplido y estamos ahora frente a una oportunidad histórica”, valora el alcalde, quien avanza que el objetivo tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat es abordar la reforma por fases de manera que el año que viene pueda haber ya médicos prestando atención sanitaria en el edificio de Solades.

El centro de salud número 4 de Vila-real está incluido en los Presupuestos de la Generalitat para 2021 con una inversión global prevista de 1.060.000 euros y una cuota inicial de 60.000 euros para la elaboración del proyecto. Sin embargo, la secretaria autonómica Concha Andrés ha avanzado la intención de la Generalitat de buscar las fórmulas para que, ya el próximo año, puede acometerse parte de la reforma necesaria para la creación del nuevo centro sanitario. “Hemos podido comprobar que el edificio está en muy buenas condiciones, por lo que creemos que puede ser una actuación rápida, que entra dentro del programa de infraestructuras y del objetivo de la Conselleria de hacer accesibles los servicios sanitarios, al tiempo que cubrimos una reivindicación y un compromiso que teníamos pendiente con la ciudad de Vila-real”, señala Andrés. La secretaria autonómica, además, se ha referido a la reciente visita de la presidenta del Partido Popular, Isabel Bonig, a la ciudad para reclamar la infraestructura: “Bonig vino a decir que está de acuerdo con la propuesta del centro de salud que llevamos en el Presupuesto para 2021, por lo que esperamos que su voto en las Cortes sea favorable”.

Además del edificio de la Biblioteca de Solades, el alcalde y las representantes autonómicas han visitado también la residencia del Centro de Tecnificación Deportiva, que el Ayuntamiento de Vila-real ha puesto a disposición de la Generalitat para albergar un hospital auxiliar al Hospital Universitario de la Plana, si fuera necesario, para la atención a pacientes leves de covid-19. “El CTD está preparado para que, en una semana, pueda volver a haber enfermos si hiciera falta”, señala el alcalde, quien recuerda que también se ha puesto a la disposición de la Generalitat el Albergue Municipal para alojar temporeros que necesiten ser aislados. “Para nosotras es una satisfacción comprobar de primera mano cóm la colaboración entre instituciones hizo posible que se medicalizara este centro y pudieran ser atendidos pacientes en un momento muy duro. Vila-real, con su alcalde a la cabeza, estuvo ahí”, concluye Andrés.