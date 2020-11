Aviso amarillo por lluvias en el Valle del Guadalentín a partir de esta tarde

La concejala de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha señalado que “según la información recibida de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se comunican avisos por Fenómenos Meteorológicos adversos previstos, en nivel amarillo por lluvias en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas a partir de esta tarde”.

La concejala ha concretado que “el aviso por lluvias estará activo desde las 18 horas de hoy miércoles, 4 de noviembre, hasta mañana jueves a las 11:59 horas, pudiéndose registrar una precipitación acumulada en una hora de 15 mm y con una probabilidad de 40%-70%”.

Casalduero ha señalado que “aunque no existen más avisos para nuestro ámbito geográfico, se informa de que en las zonas limítrofes con nuestro municipio están previstos niveles de aviso amarillo por diferentes fenómenos como tormentas desde las 18 horas de hoy, hasta las 12 horas de mañana, en la zona del noroeste y Vega del Segura; fenómenos costeros para mañana desde las 00:00 horas hasta las 8:59 horas en el campo de Cartagena y Mazarrón, con viento del nordeste fuerza 6 a 7 con olas de 2 a 3 metros; así como vientos para mañana día 5 de noviembre desde las 00:00 horas hasta las 7:59 horas, con rachas máximas de 70 km/h y vientos de componente este en la zona del levante almeriense”.

Desde la Concejalía de Emergencias se pide a los ciudadanos que extremen todas las medidas de precaución posibles y tengan en cuenta medidas en las viviendas como retirar del exterior aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajadas de agua de edificios y de los desagües próximos; colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos, en aquellos lugares de la casa en los que la posibilidad de que se deterioren por la humedad o se derramen, sea menor. Mientras que, en el exterior, no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada; si tiene que viajar, procure circular, preferentemente, por carreteras principales y autopistas y no circular con su vehículo por zonas de vaguada que puedan verse afectadas por una riada y no atravesar los tramos que estén inundados, la fuerza del agua puede arrastrar y hacer flotar el vehículo. Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

La edil de Emergencias ha insistido en que “las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres, y en caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, nos ayudará a tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás”.