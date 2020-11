Los hosteleros protestan en la calle contra el cierre de los bares

La patronal hostelera murciana, Hostemur, tiene previsto convocar una manifestación para este sábado por la mañana con el objetivo de expresar su rechazo a la medida de cierre temporal de bares y restaurantes adoptada por la Consejería de Salud para combatir el avance del coronavirus.

El presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, ha indicado que las movilizaciones de este miércoles por la tarde en Cartagena y Murcia, han sido "espontáneas" porque hay mucha presión en el sector.

Jiménez insiste en que "cualquier protesta tiene que ser pacífica e ir acompañada, en primer lugar, de la legalidad, y en segundo, de la responsabilidad".

Precisamente, los hosteleros hansalido a la calle en Murcia y Cartagena para protestar por el cierre.

Esta tarde, un numeroso grupo de afectados se ha concentrado para protestar ante el Ayuntamiento de Murcia y ha cortado un tiempo la Gran Vía al grito de "La hostelería no es la culpable" y "El Gobierno de Murcia no nos hará chapar".

"Es la gota que colma el vaso, es insostenible, una soga, tras otra soga", señalaba David López, un conocido restaurador murciano.

Los concentrados pedían unas soluciones más respetuosas con el sector y ayudas reales. Además, califican de injusto que se les mire solo a ellos.

Los hosteleros de Cartagena cortan la circulación en el Paseo Alfonso XIII

Convocados por redes sociales se han concentrado frente a la Asamblea Regional para protestar por la orden decretada de cerrar sus negocios a partir del sábado para controlar los contagios por COVID-19.

Concentración que posteriormente se convertía en una manifestación hasta la Plaza de España. La manifestación la abría una pancarta en la que se podía leer "basta ya no tenemos la culpa". Y se portaban carteles apuntando también que "no eran el problema y no nos dan solución".

Desde el Gobierno regional recuerdan que han puesto a disposición del sector turístico y hostelero ayudas por valor de 22'8 millones de euros y piden al gobierno central un plan de rescate para el sector.

Esta misma semana se ha puesta en marcha una nueva línea dirigida a empresarios del sector turístico que precisen solicitar una moratoria bancaria.

Esta última línea de ayudas, está dotada con dos millones de euros ampliables a cuatro y permitirá refinanciar los préstamos solicitados a los empresarios y, además, quedar exentos del pago de los intereses que se generen a lo largo del aplazamiento.

Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, pide al gobierno de España que ponga en marcha "un plan de rescate a la hostelería para garantizar su supervivencia. Hemos reclamado que se recompense, como ha hecho Alemania hasta el 75% de los ingresos que los negocios de hostelería generaron el año pasado, en estos mismos meses. Una acción que tiene que ser financiada e incluida en los Presupuestos Generales del Estado".