Ontinyent rebrà 21.7 milions d'euros d'inversions de la Generalitat en 2021

La proposta de Pressupostos de la Generalitat Valenciana plantejada pel Govern del Botànic contempla inversions a la ciutat d’Ontinyent per import de 21,7 milions d’euros per a l’exercici de 2021, dels quals 14'4 son d'inversió directa, principalment per al nou Hospital General d’Ontinyent, i els 7’2 en transferències directe a l’Ajuntament, entre les quals destaca el Pla Edificant i els 600.000 euros per a la regeneració de la Cantereria.

En aquest sentit, l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha volgut destacar “el gran esforç inversor del Consell del Botànic en Ontinuent”, que ha qualificat “d’històric”, i ha agraït que la Generalitat mantinga els compromisos amb la ciutat “en uns moments tan complexos”, ha afegit. Jorge Rodríguez ha dit que a Ontinyent “estem doblement orgullosos”, tant per l’aposta del Govern de la Generalitat per la nostra ciutat, com pel fet que estes inversions corresponen tant a projectes bloquejats durant molt de temps que seguiran avançant amb pas ferm, com l’Hospital o els nous edificis educatius, i també per a altres nous que hem posat en marxa com la regeneració de la zona de la Cantereria”, manifestava l’Alcalde d’Ontinyent.

Així, el projecte autonòmic de pressupostos destina 14.273.000 euros en la que serà la major anualitat de les que resten per executar en les obres del nou hospital, que es preveu que estiga a punt en 2022. També es comptarà amb 6.602.855 euros per a diferents obres del pla “Edificant” que gestiona i executa l’Ajuntament amb fons autonòmics, i que permetrà construir el nou IES l’Estació (2.831.458 euros) i fer importants millores al CEIP Bonavista (1.410.819 euros), CEIP Martínez Valls ((1.123.543 euros) o Vicente Gironés (1.137.135 euros).

Altres inversions destacades són la de 600.000 euros de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica per a la regeneració arquitectònica de la zona de la Cantereria, albada a les Corts per Martínez Dalmau; o la de 153.000 euros per a continuar avançant en la creació dels nous jutjats, un projecte al que s’afegiran anualitats de 1.836.000 euros en 2022 i 2023 i que en total haurà suposat una inversió de més de 3’8 milions d’euros a la seua finalització. Als Pressupostos apareix també una partida de 49.000 euros corresponent a inversions del programa ARRU all periode 2013-2017.

La gran inversió del 2021 serà la de l’Hospital General. Els pressupostos de la Generalitat per a 2021 contemplen una inversió de 14,3 milions per al nou hospital d'Ontinyent. Això representa La inversió més quantiosa en infraestructures sanitàries de tota la Comunitat Valenciana del pròxim exercici.

Aquests 14,3 milions suposen gairebé el 10% del total d'inversions sanitàries que arriben als 145 milions. L'Hospital d'Ontinyent estarà així per davant uns altres com el centre d'especialitats i de salut Campanar-Ernest Lluch (situades en l'antiga Fe) que comptarà amb 10 milions d'euros. Carmelina Pla directora general de Régimen Económico e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad.

Aquesta serà la tercera anualitat per a la construcció de l'Hospital d'Ontinyent que suposa una inversió de més de 30 milions d'euros. A més la de 2021 erala major de totes i en principi hauria d'acabar-se en 2022, última anualitat i per a la qual fa dos anys es pressupostava una partida final de 5,5 milions.

Carmelina Pla també explica que han poast mans a l'obra, preparant la licitació del material de l'hospital.