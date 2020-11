Estará permitido cruzar al municipio limítrofe para practicar deporte individual

El Gobierno de Cantabria ha decidido confinar todos los municipios desde las 18.00 horas de hoy y hasta el día 18 de noviembre.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha indicado que esta tarde se publicará un decreto con esta medida, a la que sucederán en los próximos días otras de reducción de aforos y movilidad, por las que se aplica en la región el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión de COVID-19.

En concreto, se contempla el cierre al público del interior de los bares y restaurantes -se podrá permanecer en las terrazas-, o limitar reuniones a un máximo de 6 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia. También se suprime la actividad en centros de ocio y ludotecas, así como las visitas en residencias de estudiantes.

Asimismo, se reduce el aforo en ceremonias nupciales, velatorios, lugares de culto, alojamientos, locales al aire libre, museos teatros, instalaciones culturales o comercios minoristas, en este último caso a un tercio.

Las instalaciones deportivas se podrán utilizar en grupos de máximo seis personas, y en las piscinas y playas para uso deportivo se podrá realizar actividad en grupos de hasta 30 personas.

En cuanto al cierre de municipios, solo se podrá incumplir para causas de fuerza mayor o justificadas, como acudir a centros sanitarios, a cuidar de personas dependientes, al trabajo o centros de estudios -colegios o universidades-, volver al lugar de residencia habitual o renovar permisos y trámites, entre otras.

También estará permitido cruzar a una localidad limítrofe, si es para practicar deporte, de manera individual.

Revilla ha asegurado que Cantabria está en un momento "muy complicado" y en una situación "gravísima", y hay que actuar "con rotundidad", por lo que "hay que adoptar esta medida, actuar con rigor".

"Pido a los ciudadanos que lo entiendan y se cumpla porque "no hay otra", y siempre bajo las recomendaciones de los sanitarios. "Esto no tiene que ver con abril y mayo, pero hay que llevarle con rigor y evitar en lo posible no estar con más de cuatro personas". "Son 14 días y si lo hacemos, estoy seguro, que la curva a volver a bajar".

"Si queremos recuperar la actividad económica para Navidad, esto hay que hacerlo. E intentaremos paliar la situación que se provoca a empresarios y autónomos, sobre todo en hostelería", ha dicho.

Revilla ha insistido en que en Cantabria "no somos los peores", pero si no se toman este tipo de medidas se puede llegar a una situación "insoportable" desde el punto de vista de la presión hospitalaria, pese a que de momento la comunidad autónoma es la segunda menos afectada en este ámbito.

El confinamiento de municipios se ha decidido tras conocer ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula la resolución del Gobierno para modificar el calendario escolar y suspender la semana de vacaciones prevista del 2 al 6 de noviembre, que argumentaba que los colegios son el lugar "más seguro" y que el periodo no lectivo supondría el trasiego de 120.000 familias por la región, con el consiguiente riesgo para la evolución de la pandemia.

Revilla ya advirtió la semana pasada que esa medida se tomaba porque era la "única" opción para evitar cerrar todos los municipios, por lo que, tras tumbar la Justicia la decisión del Gobierno alegando que no se ha justificado lo suficiente, ha dicho que "no queda otra que acatar la sentencia" pero el Ejecutivo ha optado por la alternativa del confinamiento por ayuntamientos.

Por el momento el presidente intenta evitar "en la medida de lo posible" el confinamiento total, "lo que no quiere decir" que si empeora la situación haya que tomar más medidas, ha advertido. Pero ha insistido en que "hay una pandemia económica superpuesta a una sanitaria" y un aislamiento como el de la primera ola "sería catastrófico" y podría "llevarse a más gente" que el propio virus.

Por ello ha explicado que se toman medidas intentando buscar un equilibrio entre preservar la salud pública y no acabar del todo con la actividad económica, además de que éstas se irán "flexibilizando" en cuanto los datos de la pandemia vayan mejorando.

Sin embargo, por el momento hay que tomar medidas "muy dolorosas y duras", porque hay un "relajamiento muy grande" entre la población y se ha comprobado que las recomendaciones "no valen", "la gente no hace caso", ha sentenciado Revilla.

El presidente ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para informar de las nuevas restricciones junto al vicepresidente, Pablo Zuloaga; el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez; y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas.

En la misma línea que Revilla, Zuloaga ha dicho que las medidas se toman para que no aumente la presión hospitalaria y que eran "de imperiosa necesidad" tras batir récord estos días en las cifras de nuevos contagios diarios, superiores a las de la primera ola.

Ha detallado que a día de hoy la ocupación de camas hospitalarias por pacientes Covid es del 10,5% y en la UCI del 15,5%, siendo la segunda comunidad con menos presión, por lo que hay que "preservar" ese indicador.

"Estamos rodeados de comunidades en riesgo extremo" y circunstancias "muchísimo peores", pero "es necesario bajar la curva", ha advertido, destacando que puede parecer que las medidas que se toman son "improvisadas, pero son inmediatas" gracias a que los expertos de Salud Pública están pendientes "minuto a minuto" de la evolución".

El vicepresidente ha asegurado que si Cantabria está mejor es gracias al esfuerzo de los cántabros, especialmente de los sanitarios, y ha avanzado que la semana que viene se incorporarán 10 a la región 10 nuevos rastreadores.