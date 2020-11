La Titan Desert se adentra en el corazón del desierto almeriense

La segunda etapa de la Titan Desert almeriense ha llevado a los ciclistas a uno de los puntos neurálgicos de la prueba: el campamento, que se ubica en el corazón del desierto de Tabernas. Ahí conviven todos los ciclistas sin diferencias entre ellos. Da igual que hayas ganado cinco Tours de Francia o que seas un simple aficionado y esta carrera sea la aventura de tu vida.



Tras 65 kilómetros de una etapa que se ha iniciado en El Toyo y que ha transcurrido por municipios como Turrillas y Tabernas, y 1.800 metros de desnivel cubiertos en 2 horas y 31 minutos, el rey del desierto, el ciclista que suma la victoria en las cuatro últimas ediciones de esta carrera, atestaba un duro golpe sobre la mesa llevándose la victoria y el liderato. Betalú es el Sheriff de este campamento de cine, ubicado en el Oasys MiniHollywood, y ha demostrado su condición de favorito que le puede llevar a lograr su quinto Óscar como mejor actor principal.



El corredor del equipo KH7 Logifrio mantuvo un duro pulso con el mundialista Sergio Mantecón, pero un pinchazo de éste cuando afrontaban la parte final de la etapa, le dejó sin opciones de disputar la victoria y el cántabro fue absorbido por el grupo de perseguidores, que entró en meta a un minuto y doce segundos. Nueve eran los integrantes: Jesús del Nero, el vencedor de la etapa de ayer, Guillem Muñoz, Oriol Colomé, Pau Marzà, Sergio Mantecón, Julen Zubero, Haimar Zubeldia y David Arroyo.



La clasificación de las chicas, por su parte, parece más que sentenciada. La ciclista del equipo Megamo, Clàudia Galicia, está un punto por encima del resto y lo demuestra etapa a etapa. Sí en la primera jornada sacaba cinco minutos a Ramona Gabriel, en esta segunda jornada la diferencia ha sido de casi seis minutos respecto a Sílvia Roura (KH7 Logifrio), mientras que Gabriel, la ciclista de Lapierre, ha perdido casi diez minutos.



El nivel de Clàudia es tan alto que hoy ha entrado en meta en menos de tres horas. Concretamente en 2h57’59, junto al mito del ciclismo profesional Sylvain Chavanel, ciclista ganador de etapas del Tour de Francia y quien cuenta con mas participaciones en la historia de la ronda gala, 18.



Betalú ha apuntado que “este año la Titan tiene una etapa menos, así que tenemos que gestionar las etapas lo mejor posible. Para mí era importante desde un principio coger un poco de diferencia. Ayer en la reunión de equipo les dije a todos que quería una carrera rápida que se pusieran fuertes a ver qué pasaba. Sabía que había un puerto y estaba a la espera de ver qué pasaría y aquí se bien quién tiene piernas y quién no. Hoy ganaba quién estuviera fuerte, no había estrategia”.



Por su parte, Claudia Galicia ha valorado que “desde que empecé con el mountain bike y corrí mi primera Titan, allá en 2013, siempre le he tenido un cariño especial a esta carrera. En esta edición, por calendario he podido venir y aunque sea final de temporada, estoy muy contenta de haber venido. En cuanto la etapa, estoy muy contenta. Sí es verdad que, al salir delante en los cajones, me superan ciclistas que van más rápido que yo y hago muchos kilómetros sola, pero al final siempre encuentro algunos chicos que tienen mi ritmo. Tengo una buena distancia en la general, pero en la Titan no te puedes relajar ni un instante”.



Un campamento de película



El presidente de Diputación de Almería, Javier A. García, ha visitado esta mañana el campamento de la Titan Desert ubicado en el Parque Oasys Mini – Hollywood, el espacio donde los participantes de esta aventura pasarán el resto del tiempo que pasen en el destino ‘Costa de Almería’. El presidente ha realizado la visita acompañado por Juan Porcar, presidente de la World Titan Series, y ha tenido la oportunidad de comprobar en primera persona el montaje que ha dispuesto la organización en este privilegiado enclave en el desierto de Tabernas, uno de los centros neurálgicos de la prueba.



El presidente ha destacado que “la Titan Desert supone un magnífico escaparate internacional para el destino ‘Costa de Almería’. Todos los aficionados al ciclismo de montaña están descubriendo las excelencias de la provincia para la práctica deportiva al aire libre durante todo el año. La Titan Desert también nos ayuda a dar a conocer otros atractivos de nuestra tierra, como la gran historia de Almería como tierra de cine”, y ha felicitado a la organización por el trabajo que están desarrollando para que la competición se esté desarrollando con éxito.



La Titan Desert de Almería se enmarca en el Programa de turismo deportivo ‘Almería Activa’, la gran apuesta de la Diputación de Almería por la promoción del destino ‘Costa de Almería’ como uno de los mejores enclaves del mundo para el turismo de aventura.