El obispo pide a las familias que "colaboren" al mantenimiento de las parroquias igual que en casa

El obispo de Ciudad Real ha llamado a las familias a que colaboren con la Iglesia igual que lo hacen para el sostenimiento de sus casas. Invitación a la colaboración más activa, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana que se conmemora el próximo domingo 8 de noviembre.

Gerardo Melgar ponía en valor, a este respecto, la colaboración de la parroquia de El Cristo de Valdepeñas en unas obras de remodelación donde se han recaudado cerca de 600.000 euros. A preguntas de los periodistas, sobre "los modos" del párroco de esta iglesia, Emilio Montes, -instando a los asistentes a que no descuiden sus aportaciones e incluso regañando a quiénes no las están realizando,- no ha querido pronunciarse. Manifestaciones que se han hecho viral en las redes sociales, tras publicarse en las redes sociales de la Cadena SER.

El representante de la diócesis asegura compartir la filosofía de sus palabras 'que la Iglesia somos todos' pero no comparte las formas empleadas, aunque reconoce que a este sacerdote, en los parroquias donde ha estado "le ha ido muy bien" y mantiene un contacto muy cercano con la gente.

Manifestaciones durante el balance de gestión que ha realizado del año 2019: la Iglesia obtuvo 18,4 millones de euros en recursos financieros, de los que más de 17 millones se destinaron a su sostenimiento y programas de apoyo a las personas más vulnerables.

La gerente diocesana Isabel Oviedo señalaba que de esos 18,4 millones, el 40% han sido posible gracias a los donativos y aportaciones de los fieles, más de 7 millones de euros.

Ni chollos ni regalos, sobre la venta del Convento de Dominicos

Sobre el emblemático Convento de los Dominicos de Almagro, que gestiona la diócesis y que fue puesto a la venta, tras la salida de los Padres Dominicos de la localidad, el obispo ha negado que, por el momento, haya un acuerdo con un magnate mexicano para su adquisición. Asegura que se ha hecho una propuesta, pero no hay nada cerrado, explicando que en estos casos, según sus palabras, que la Santa SEDE prohíbe que se hagan "regalos" con el patrimonio de la Iglesia. Hay un Consejo Económico que debe valorar las propuestas que pudieran surgir, aclarando que el obispo no tiene autonomía en estos casos.

Melgar ha reconocido que tampoco han recibido propuesta alguna por parte de las instituciones públicas, a las que, en caso de que se hubiera mostrado algún interés, se podría ceder el edificio.

El alcalde de Almagro, Daniel Reina confía que hay un proyecto en marcha por parte de este empresario y es su deseo que "pudiera llegar a buen puerto", porque el edificio se encuentra en una situación de gran deterioro. De hecho como ha explicado el ecónomo, Jesús Alvárez, la diócesis le está suponiendo unos 15.000 euros anuales, de gastos para su mantenimiento.