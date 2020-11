"Por mucho que me venga una denuncia yo voy a seguir, no tengo a dónde ir"

Davinia es madre de una menor, residente en Lanzarote desde hace más de diez años, que ha trabajado en la última etapa como camarera de piso. En enero se acabó su contrato de trabajo en un hotel de Lanzarote, y desde entonces ha tenido que pedir diversas ayudas y prestaciones para poder afrontar el pago de los gastos corrientes y el alquiler.

“Estuve trabajando como camarera de piso en un hotel, terminé en enero mi contrato y me puse a cobrar el paro. Durante la pandemia yo pagaba mi alquiler, mi agua, mi luz, y claro, después ya se me acabó el paro. Tuve que pedir una ayuda que se me quedó en 279 euros y con ese dinero no me da para pagar el alquiler, para nada, solo para comer. He tenido que pedir ayudas en Servicios Sociales en Cabildo y Ayuntamiento”, explica Davinia.

Asegura que “lo único que me han dado es una ayuda al alquiler”, gracias a la cual ha podido hacer frente a tres meses de la cuota pero “ahora se me está acumulando otra vez el alquiler y los gastos, y no puedo hacer frente a nada de eso”.

Según la carta remitida por el abogado de su casero, esta vecina de Arrecife de 1665 euros, aunque afirma que “después él me escribió y acumuló el agua y la luz que también le debo porque no he podido pagar y asciende a 1900 euros ahora mismo la cuenta”.

Su casero reclama el pago de alguna cantidad a principios de mes, explica Davinia y añade que “no puedo pagarle porque son 279 euros lo que yo estoy cobrando, que son para comer, yo y mi hija”.

Además de acudir a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, donde fue derivada al Cabildo de Lanzarote, esta madre soltera asegura que ha tenido que pedir ayuda en Cáritas, y también en Mararía para recibir apoyo psicológico.

“Estoy a punto de que me llegue una denuncia de mi casero porque me voy a quedar en la calle”, explica y añade que “Servicios Sociales para mi se ríen de la gente, porque yo voy y para hacerme el informe de Cáritas la asistente social me dijo que si no tenía esa semana para comer que todavía no me podía mandar a Cáritas. Y que solo podía pedir una ayuda al año. Me derivaron al Cabildo y allí ni siquiera me atendieron en unas oficinas. La del Cabildo salió a la calle y me atendió en la calle. Me dijo que no podía atenderme porque en el Cabildo se le acabaron los contratos a los empleados, y que no tenían empleados para atender. Y que las ayudas al alquiler ya no existían”.

Aunque asegura que se ha movido para buscar un trabajo e incluso ha hecho algunas entrevistas, aún no ha conseguido nada.

“Tanto trabajo, como Cabildo como Servicios Sociales me dicen lo mismo, que espere, y yo no puedo esperar. Porque yo me voy a quedar en la calle con mi hija. ¿A qué espero? ¿A acampar en la puerta del Ayuntamiento? Porque yo tengo una menor, no puedo irme a la calle con mi hija”, lamenta Davinia.

“Mi casero no me escribe, todo está por boca de su abogado. Cuando me mandaron la carta me dijo que dejara la casa en quince días y yo no la dejé porque no tengo a donde ir”, continúa explicando que se trataba de un aviso que llegó hace ahora aproximadamente un mes.

“Por mucho que me venga una denuncia yo voy a seguir para adelante porque no tengo a donde ir”, concluye esta vecina de Arrecife.