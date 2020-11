La crisis de la democracia

Han transcurrido ya tres décadas desde la caída del sistema soviético que ponía fin al periodo de la guerra fría, a la bipolaridad, y, sin embargo, no se termina el tiempo de transición al que dio lugar. El Fin de la Historia que preconizaron triunfantes algunos ha generado mucha más inestabilidad y un orden mundial incierto.

La gran damnificada del proceso ha sido la democracia salida de la segunda postguerra, cuyos valores se han devaluado. El poder ya no reside en las instituciones. Hemos asistido a la paulatina deslegitimación de la representación política por la pérdida de confianza de los ciudadanos en los gobernantes. La campaña electoral norteamericana y el asombrosamente incierto resultado del escrutinio, que tiene en vilo al mundo, sólo viene a confirmar la gravedad de un problema del que se lleva hablando hace tiempo y para el que no se ha encontrado antídoto. Ante la falta de expectativas materiales y emocionales de tanta gente es muy necesario preguntarnos qué está pasando con la democracia que está siendo zaherida por populismos y democracias iliberales a diestro y siniestro.

La globalización ha traído una sociedad más desigual y polarizada en un contexto de enorme precarización económica y social que está atacando al estado del bienestar. Hablamos de crisis de gobernanza y déficit de soberanía. Desde los años ochenta del pasado siglo han ido perfilándose nuevas formas de hacer política después de su denigración y devaluación (recordemos: ¡todos los políticos son iguales y es preciso acabar con ellos!). Los nuevos valores se envuelven en un discurso nacionalista en el que las señas de identidad juegan un papel fundamental. Se adoban con un rechazo rotundo y visceral de la mezcla de culturas que coloca al otro -primero judío, luego comunista y ahora musulmán-, al inmigrante, como claro chivo expiatorio. Hemos llegado a la exclusión social o degradación de capas muy importantes de la sociedad con líderes demagogos y pretendidamente omnipotentes como Berlusconi, Le Pen, Putin, Bolsonaro, Orbán, Haider, Halla-aho, Paludan, Abascal....

Se han caído las caretas y hemos abandonado los complejos. Se han multiplicado los discursos del odio con el manejo de las redes sociales en esta sociedad de la información y obscena manipulación que han servido para crear una sistemática distorsión de la verdad. En todo el mundo hemos ido viendo la aparición y reforzamiento de formaciones y líderes de extrema derecha que no podemos descalificar sin más como neofascismos que siguen el patrón clásico. Son fenómenos transitorios muy heterogéneos que comparten algunos factores del pasado pero que añaden otros nuevos. No banalicemos el problema ni ridiculicemos a quienes apoyan estas propuestas. No son sólo fruto de la ignorancia o la pobreza. Existen razones profundas y legítimas para su existencia, aunque no compartamos sus soluciones. Se trata de un desafío global.