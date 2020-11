"Nos han pedido que no empaticemos, por nuestra propia salud"

Después de más de siete meses de afección por la pandemia, tras una dura primera oleada, la sociedad ribereña comienza a notar los efectos de la segunda. No solo en los propios ciudadanos, sino en aquellos que salvaguardan la salud y nuestra integridad. Más allá de sanitarios y cuerpos de seguridad, los bomberos también están notando los efectos de la pandemia.

"Sobre todo en el aspecto anímico, en el físico, somos bomberos estamos preparados", apunta Javier Puente, miembro de la plantilla arandina, presente este jueves en los micrófonos de la SER.

El reciento curso en gestión de emociones que han recibido los profesionales del Parque aconseja a los bomberos que aparquen su lado más empático en cada una de sus intervenciones, algo que les está costando interiorizar. "Nos trastocó, no te voy a engañar" apunta porque "los bomberos somos gente muy empática porque nuestro trabajo consiste en ayudar, esto es vocacional". "Nos hicieron ver que eso no es así, que no debemos empatizar con la gente porque repercutirá en nuestro lado anímico", añade. Y explica que "el problema es el estrés postraumático tras cada salida que se va acumulando y podría obligarnos a tener que estar de baja".

Una medida para salvaguardar su integridad de quienes protegen al ciudadano ya que como el propio Puente desvela "ya se está haciendo duro, las fuerzas van diezmando".

El trabajo se duplica respecto a 2019

Durante todo este tiempo de pandemia las intervenciones se han duplicado "respecto al pasado año" desvela y explica que "muchas se basan ahora en la desinfección" pero apunta que "se han incrementado los incidentes sanitarios" en referencia a aquellas personas mayores que se viven solas y las que "hemos tenido que ir a rescatar porque o se han caído y no pueden abrir la puerta", afirma, u otras fatalidades.

Respecto al futuro en plena segunda oleada, Puente es claro: "nosotros vamos a ir donde nos manden la segunda oleada está ahí tanto o igual de fuerte" y recuerda sobre la primera que "en aquel momento desinfectamos espacios sanitarios, farmacias, supermercados..." ahora en estos tiempos "seguimos con la desinfección es lo que más nos ha cambiado el trabajo", apunta a pesar de que la percepción pueda ser que no se los ve tanto. "Vamos a parques o a plazas donde se congrega la gente", manifiesta.

El retén de bomberos finaliza en diciembre

Del mismo modo, Puente, enlace sindical por CSIF del cuerpo de bomberos también repasa algunas de las situaciones por las que atraviesa el parque. "El retén de bomberos se acaba el 31 de diciembre", apunta en una llamada a los responsables políticos para que resuelvan "este y otros aspectos que se quedaron sobre la mesa en marzo", añade. "Sé que son tiempo de Covid para todos, pero eso no puede ocuparlo todo" porque "si nos quedamos sin gente, si no hay rescatadores quién va a rescatar a la gente. Nosotros tenemos que seguir para combatir al virus", finaliza preocupado.

En el audio que acompaña esta información puede reproducirse la entrevista íntegra que Javier Puente ha ofrecido en la SER.