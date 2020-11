Borja Sánchez: "Es mucho más una cuestión de cabeza que física, y tratar de estar conectado"

La mejor versión de Borja Sánchez llegó en la jornada diez. El canterano, con el permiso de Nahuel Leiva que anotó un doblete, ante la UD Las Palmas fue el futbolista más desequilibrante de esa línea ofensiva del equipo que tanto se ha echado en falta durante varios encuentros de liga.

"Creo que era el principal problema que estábamos teniendo. Veníamos haciendo buenos partidos en cuanto a competir, a ningún rival se lo hemos puesto fácil, pero si bien el esfuerzo defensivo estaba siendo espectacular, nos faltaba coger ese punto de confianza con balón. A mí el primero. Esperemos que nos sirva", afirmó el centrocampista en una entrevista concedida a Radio Asturias.

"Sin excusarse, el equipo debería tener algún punto más de los que tiene. Vamos a pelear por encadenar dos victorias consecutivas y coger esa racha para jugar con la tranquilidad de la clasificación y mirar un poco más hacia arriba", matizó.

Al ser preguntado por si ha visto el resumen de sus mejores actuaciones en el Estadio Municipal de Gran Canaria aseguró que "me han pasado el video aunque no me gusta recrearme mucho. Está bien verlo, lo disfruté, pero el domingo hay otro partido y ya estamos pensando en él".

El '10' del Oviedo también aprovechó la oportunidad para hacer autocrítica, consciente de que en este inicio de competición ha estado lejos de su mejor nivel: "Cada partido es un mundo. Hay veces que el propio rival no te favorece a la hora de tener más espacios con balón, más oportundiad de encarar, de hacer cosas ofensivamente...y por supuesto hay que tener ese punto de confianza que necesita todo futbolista, que hay veces que cuando te sale una cosa parece que te salen todas y otras que te cuestan más".

"Por el tipo de jugador que soy, cuando no estás tan fino con balón no se te valora tanto lo que puedas ayudar en el plano defensivo. A veces los jugadores necesitamos ese punto de confianza que espero que el otro día me haya dado para seguir haciéndolo lo mejor posible. Ziganda confía en mí y cree que tengo que mejorar en muchas cosas. Aprendo cada día con él en la forma de juego, el plano defensivo y diferentes movimientos ofensivos".

Da la sensación de que el fútbol de Borja se puede potenciar más cuando juega en la banda, con más espacios y pudiendo medirse al rival en situaciones de uno contra uno. Pero sobre dicha cuestión no mostró ninguna preferencia al respecto: "Depende de cómo te plantee el partido el rival, a mí me gusta jugar tanto por dentro como por fuera. Dependiendo del partido te pueden salir mejor las cosas en un sitio o en otro, pero estoy a disposición del míster en cualquiera de las posiciones".

"Los esfuerzos no son los mismos si juegas en la banda o en la mediapunta. Al final es mucho más una cuestión de cabeza que el físico, tratar de estar conectado, y con esa confianza necesaria para dar lo mejor. Este año estoy tratando de coger un peso más importante en el equipo y hay que intentar sacar una buena versión", añadió.

El canterano, que destacó las virtudes de los fichajes que han llegado este verano, afirmó que Nahuel Leiva fue el que más le llamó la atención: "Tiene una calidad espectacular, es un jugadorazo. Me entiendo cada vez mejor con él. Podemos intercambiar las posiciones, y así nos lo dice el míster. Espero que salgan cosas buenas de ahí".

Otro jugador del que se puede beneficiar el mediapunta azul es Blanco Leschuk. "Nos aporta mucho porque sujeta mucho los centrales, se pega con ellos y es el típico delantero que aunque no haga goles hace un trabajo espectacular para el equipo", afirmó sobre el atacante argentino.

Por último, el jugador asturiano, que comentó no sentirse impaciente por concretar su continuidad en el club carbayón, también repasó la trayectoria durante su primera temporada en Segunda División que finalmente terminó con una permanencia agónica después de un curso tan complicado:

"El año pasado fue un máster total en todos los aspectos. Mucho cambio de entrenador y también dinámicas en lo personal y grupal. Empecé sin contar para Egea, Rozada sí me dio la confianza y sacamos al equipo de la zona en la que estaba, y finalmente con Ziganda logré ser importante. El gol del Albacete que nos sacó del descenso fue importante, pero el gol del derbi fue especial y siempre me lo quedaré para mí".

"Tengo contrato aquí y estoy encantado. Luché por venir aquí y quiero seguir aquí. No es algo prioritario, ahora queremos mirar hacia arriba en la tabla, y a partir de ahí ya vendrán cosas mejores en lo económico o en cuanto a contratos, pero ahora no estamos pensando en eso y sí en hacer una buena temporada que el equipo se lo merece", zanjó Borja.