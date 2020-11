La Generalitat avisa con un retraso de hasta 4 días a los contactos estrechos de infectados por coronavirus

Muchos trabajadores reconocen que nunca se acaban las llamadas. El hecho de que el Gobierno catalán externalizar este servicio por 18 millones de euros ya generó una fuerte polémica.

Estos trabajadores, que se denominan scouts, deben llamar a los contactos de positivos que reciben de la atención primaria para hacer el seguimiento, pero la avalancha de casos los está superando.

Además, algunos critican que el sistema (rastreo desde la atención primaria y seguimiento del aislamiento desde Ferrovial) no es lo suficientemente eficaz. Pero fuentes de Ferrovial explican que el método funciona y aseguran que ya han contratado el doble de trabajadores para remediarlo.

Estos scouts se encuentran con casos muy complejos cada día, una situación que pone en evidencia lo difícil que es cumplir con los aislamientos para mucha gente. Afirman que el método no es eficaz, porque ellos no pueden programar pruebas diagnósticas. De hecho, muchos de ellos no son ni del campo de la salud, sino que sólo pueden hacer el seguimiento para que la gente no tiene claro con quien se pondrá en contacto.