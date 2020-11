Héctor desvela que el golazo estaba ensayado

"La jugada con Keko estaba más que hablada. Me vino el balón y busqúe portería", aseguró el lateral del Deportivo este jueves. Héctor Hernández admitió que tuvo suerte en que el cuero entrase en la portería. De esa jugada salío el gol que dio los tres puntos al equipo en el Reina Sofía de Salamanca. Se trata de la primera jugada de "pizarra" que funciona desde el inicio del campeonato.

Héctor Hernández aseguró también que el equipo coruñés tiene todavía mucho margen de mejora, pero "esto sólo acaba de comenzar". Cree que "poco a poco iremos cogiendo la idea que nos trasmsite el míster y se verá reflejada en el campo". Destacó también el lateral, que volverá a ser titular el domingo, que el principal punto fuerte del equipo está en defensa y en el "hambre" que tiene el conjunto que entrena Vázquez

Con fabrilistas para la zaga

El Deportivo acudió este jueves al estadio de Riazor para preparar el partido ante el Coruxo. Para cubrirse las espaldas, Fernando Vázquez citó al mayor parte de los defensas del filial con los que contó días atrás para paliar las bajas en defensa. Sin Bóveda y sin Salva Ruiz; sin el lesionado Derik Osede y con Borja Granero todavía renqueante, el técnico del Deportivo tiró de la cantera para poder completar el entreno, y quien sabe, la convocatoria del domingo. Así las cosas, acudieron al estadio este jueves Alberto, Juan Rodríguez, Trilli, Boedo, Iván Guerrero y David Suárez.

Borja Granero, a medio gas

Las indicaciones dadas por el cuerpo técnico a Granero fueron claras: "con calma y sin pasarse", "no saltes", le pedían en el entreno del míercoles en Abegondo los técnicos. El central sufrió una lesión en San Tirso hace justo una semana. Llegó justo al duelo de Unionistas, en el que no jugó, y todavía arrastra molestas a día de hoy. El buen papel de Bergantiños en la zaga puede provocar que tampoco sea urgente forzar su recuperación el domingo y Granero pueda descansar, ya que el siguiente fin de semana no hay competición.