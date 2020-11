Castilla y León, la comunidad que más público admite

A pesar de su situación epidemiológica, Castiilla y León permite más espectadores en los estadios de Segunda B que en ningún otro punto del país. El protocolo territorial limita el aforo de los recintos al 50% de su capacidad siempre y cuando se garantice la distancia interpersonal. A ello se aferran el Salamanca, el Numancia y el Zamora. El cuadro charro abrirá tres de los cuatro sectores del Helmántico e, incluso, venderá entradas en taquilla. Al primer choque de la temporada acudieron más de 2000 espectadores. Para el Numancia-Lealtad "Los Pajaritos" podrán acoger hasta 1400 personas y el "Ruta de la Plata" zamorano, 1135, todos ellos socios del club.

La Cultural, por su parte, mantiene su política de prevención y volverá a dar cabida a un millar de aficionados como tope Los abonados de Fondo Sur, que tenían preferencia, dejaron sin reserva 400 entradas que ahora podrán pasar a manos de los Incondicionales del Fondo Norte. En esta cifra se movió el Burgos CF antes de que se suspendiera el último partido en su feudo. Cerca de estas cifras se mueven los equipos de Baleares, donde en los estadios de mayor capacidad, At. Baleares, Poblense y UD Ibiza, se permite un máximo de 1000 aficionados, y los de La Rioja (30% y un máximo de 1000).

Por contra, en numerosos territorios se ha ordenado el cierre de los estadios. En las próximas semanas no habrá público en Asturias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia, Extremadura, Navarra, Aragón, Melilla y, desde este jueves, en el País Vasco. Importantes restricciones sufren los clubes en Galicia, donde no se permiten más de 150 espectadores (el Depor sopesa no abrir Riazor). En Madrid, no se superan los 500; en Andalucía, la alerta sanitaria marca el camino: 800 ó 400 (la mayoría) seguidores; en la Comunidad Valenciana se atiende a la situación sanitaria de cada provincia y, con permisos, el mejor escenario es poder reunir a 400 hinchas, como hará el Hércules, que en la anterior ocasión no pudo abrir el Rico Pérez. En Castilla-La Mancha, disparidad de actuaciones: mientras el Talavera o el Villarrubia no admiten público, las últimas comparecencias del Villarrobledo y del Socuéllamos fueron presenciadas en directo por más de 700 espectadores. En Canarias, por último, se permite público en los modestos estadios de Tamaraceite y CD Marino.

El efecto de la pandemia está muy presente en la Segunda B. En las tres primeras jornadas se aplazaron 17 partidos que empezarán a recuperarse durante el primer parón programado para el fin de semana del 14/15 de noviembre. Un equipo, el Recreativo Granada, aún no ha debutado debido a incidencias de COVID-19 en su plantilla. Y ante la situación actual, incertidumbre por doquier. De hecho, llegan las primeras peticiones de una suspensión de la competición. Lo hizo el Baracaldo CF horas después de que el Gobierno Vasco cerrara los estadios: "subsistimos gracias a la aportación de nuestros socios y patrocinadores. Sin esos ingresos, estaríamos en un grave riesgo de desaparición".