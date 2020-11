¿A quién le importa el Bar Charly?

La unidad móvil del programa Hoy por Hoy Murcia, con Maica Sánchez, entra en el Bar Charly, situado en la Ronda de Garay, frente al centro regional de hemodonación. El Gel hidroalcohólico, en primer plano, nos da la bienvenida nada más entrar. Un local límpio como los chorros del oro, con mesas perfectamente separadas y, practicamente vacío.

Detrás de la barra está Andrés Rubio que aprovecha el momento de tranquilidad para lavar platos, "Ella es la jefa", nos indica señalando una mesa. En la barra está Juan Manuel Cañavate, administrativo del hospital Reina Sofía y cliente habitual, y al fondo, almorzando, la propietaria, Nieves Toval, que termina de masticar, se sube la mascarilla y atiende a los micrófonos de Radio Murcia: "Me llamo Nieves y estoy quitándome la ansiedad que tengo".

Esa ansiedad, confiesa, se debe "Al cierre de los bares que no lo considero justo, lo consideraría justo si lo cerrasen todo, pero no veo lógico que abran las grandes superficies, que los autobuses estén llenos... Es que no lo entiendo, por más que le busco una justificación, no lo entiendo. Ésto es cargarse la hostelería, que parece ser que es lo que quieren. Un cierre total: perfecto, lo asumo. Pero ésto es que es dar palos de ciego".

Nieves recela de las ayudas que prometen los políticos para el sector: "Mire, eso lo dicen en la tele. Son propuestas que hacen, hasta que no las aprueban no se puede solicitar nada y yo le puedo decir que solicité una ayuda hace tres meses y a mí todavía no me ha llegado. Dicen que sí, que se van a cobrar, pero ¿cuándo?. El problema es que tú tienes que pagar un alquiler, una seguridad social, unos gastos de luz, de agua y esos no los paralizan. Eso hace que se formen unas bolas que no hay manera de quitarlas".

La propietaria del Bar Charly explica: "Nosotros desde que empezamos el primer confinamiento no vendemos lo que vendíamos, ni de broma, porque la gente está parada. O sea que ya hemos tenido unas pérdidas, por lo menos de un 60% y ahora, encima, nos cierran ¿Cómo vamos a salir? Es que es totalmente imposible".

También lamenta que paguen el pato justos por pecadores: "Yo tengo un establecimiento que reúne todas las condiciones de higiene. Aquí no ha venido absolutamente nadie a revisar nunca, nunca, si estábamos en condiciones o no. Eso es lo que tenían que haber hecho, haber verificado las cosas y ver que reunimos las condiciones y que hay una higiene máxima. Y que la gente no se contagia porque venga a tomarse un café. La gente tiene que desayunar y la gente tiene que comer".

El bar ha cambiado mucho desde el inicio de la pandemia, además de Nieves y su marido, ambos autónomos, el Bar Charly daba trabajo a tres personas. "Una se ha tenido que ir, porque no le salía rentable, le ha salido otro trabajo y se ha tenido que ir, uno que lo tengo en el ERTE, y una chica que viene dos horas al día, ni un minuto más ni un minuto menos", nos explica la propietaria.

Nieves no cree que puedan superar estos 14 días de cierre obligatorio "La otra la pudimos pasar pero ésta lo veo muy dificil porque no nos ha dado tiempo a recuperarnos. O sea, si yo tenía un retén de dinero para una emergencia, ya lo gastamos en el anterior confinamiento y si yo tengo 7.000, 8.000 euros de gastos todos los meses de alquiler, seguridad social, etc...e ingresos cero, es que es imposible, imposible".

Toma la palabra el cliente, Juan Manuel Cañavate, que ya ha apurado su café en la barra, para decirnos que, en su opinión "El cierre todavía no era adecuado, habría que ver cómo evolucionan todos los índices y ver si mejoran con el confinamiento perimetral que estamos teniendo. Yo creo que habría que haber esperado y no tomar esa decisión con los bares. Porque hay medios por los que la gente se contagia más. Aquí las mesas están cuidadas, hay terraza, habría que mirar los que no lo cuidan, pero que no paguen justos por pecadores", asevera.

"Este fin de semana se ha hablado mucho del tardeo. La plaza de Las Flores, Santa Catalina, la catedral...estaba todo muy lleno y, a lo mejor, esos son los que habría que vigilar. Que no haya allí esas agrupaciones de personas, muy juntas, sin mascarilla, consumiendo, que hace más daño que un bar donde venimos los trabajadores a tomar café y que no creo que hagan ese daño, como piensan en el Gobierno Regional", afirma este cliente.

Y así nos vamos, deseándo suerte a este bar que lleva 38 años dando desayunos y comidas a los trabajadores del centro regional de hemodonación, del hospital Reina Sofía y del barrio de San Juan y que no sabe si éstas serán las últimas horas en las que pueda seguir teniendo la persiana abierta.