Así está marchando la iniciativa 'Consume en Peñafiel'

Son varias las semanas que lleva de recorrido la iniciativa 'Consume en Peñafiel', que pretende dinamizar el comercio de la villa a través de una ayuda de 40 euros a cada vecino empadronado y que otorga el propio consistorio de la localidad. Una iniciativa que lleva ya gastados 70.000 euros de los poco más de 200.000 que se encontraban en la partida -un 35%- y que hemos puesto en valor este jueves en Hoy por Hoy Peñafiel, en compañía de los sectores a los que va destinada esta medida.

AEMPE lo ve "cortoplacista"

Primeramente, la Asociación de Empresarios de Peñafiel -a través de su presidente- se ha mostrado satisfecha por la iniciativa. Javier Herrera dice que "analizamos la acción desde el punto de vista del vecino y de los comercios que están adheridos". "Siempre que se pone dinero en movimiento y es un dinero que no va a endeudar al Ayuntamiento bienvenido sea. Que esto influya a los vecinos es bueno. Siempre que hay economía hay dinamismo y lo vemos bien, porque es un apoyo más en esta situación de crisis", añade.

Sin embargo, de la misma forma, desde el ente empresarial catalogan esta medida de "cortoplacista". "Cuando se acabe lo recordaremos pero quedará ahí. Bienvenida sea toda la ayuda, pero también hay que hacer cosas que repercutan más y que vayan a largo plazo. Hay que implementar otras acciones con impuestos u otras acciones para mejorar la situación de Peñafiel. De cara a la Navidad hemos pedido una reunión con el alcalde para tratar de crear una campaña potente, porque si nos confinan esperemos que sea poco tiempo y podamos llegar a esta época", explica Herrera.

"La gente ha mirado lo que tenía de siempre"

Los máximos beneficiarios de esta iniciativa sin lugar a dudas son los comercios de Peñafiel, que están dando la cara a pesar de las circunstancias sanitarias y aguantando el tipo, pero que tampoco han quitado nunca su sonrisa. Así nos recibe Alicia del Pozo, de Alicia Home and Toys. Cuenta que "como ciudadana creo que es una medida que me parece positiva, y como comerciante es una buena manera de conocer el comercio local". "Esta iniciativa si busca mejorar el comercio de proximidad me parece bien, yo creo que es la manera de que nos conozca, y que la gente vea lo que tenemos, me parece positivo", añade.

Y es que el comercio local también se está viendo obligado a luchar contra un 'gigante' como es Internet, y esta medida ayuda. "Todos tenemos un ordenador y queremos tener todo a un golpe de click. Y el comercio de proximidad tiene que estar ahí; con esto la gente ha mirado lo que tenía ahí de siempre. Hay que tener conciencia a la hora de consumir, saber hacia dónde va. Si en un sitio pequeño como nuestro municipio no retroalimentamos el comercio, no vamos bien", afirma del Pozo.

"Nos viene bien, son momentos duros"

Igual de enérgica y alegre escuchamos a Nuria Sánchez, de Clic Informática. Un establecimiento que también se dedica a otros menesteres más allá de lo que anuncia su enunciado. "La mayoría ya ha gastado el completo, los 40 euros. Muchos han aprovechado por ejemplo para comprarse una impresora, pero también hay quienes deciden adquirir unos auriculares y se gastan el dinero fraccionadamente. La verdad es que la informática es esencial, todos los trabajos que se hacen desde casa se hacen virtualmente, y pase lo que pase nosotros ofrecemos servicio técnico y apoyo en lo que sea necesario", explica.

Pero los 40 euros también se gastan si estás empadronado en Peñafiel... y tienes tu propia empresa. Nuria desvela entre risas que "no he gastado el dinero, pero evidentemente tampoco lo voy a hacer en mi tienda, llevo tiempo detrás de una cosilla que venden en otro establecimiento y no vendo yo, así que ya lo utilizaré, estoy a punto, pero me parece una iniciativa muy buena y muy positiva porque es acercarnos y descubrirnos", sentencia.