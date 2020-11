La Asociación de Belenistas de Cuéllar incorpora el Santuario de El Henar a sus creaciones de belenes

Desde hace varios meses los miembros de la Asociación Cultural de Belenistas de Cuéllar viene trabajando en grupos de seis personas en la confección de las creaciones que mostrarán las próximas navidades. Coincidiendo con el puente de diciembre, como viene siendo tradicional desde el nacimiento del colectivo los belenes se abrirán al público para ser visitados siempre cumpliendo con los aforos y todas las medidas higiénicas.

En esta edición la Asociación incorpora como novedad la instalación de un belén en el claustro del Santuario de El Henar que estará cuidado por la comunidad de Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. El belén que instalén en la iglesia de San Miguel tendrá como novedad la creación de la muralla de Jerusalén y la disposición del mismo para que pueda ser visto desde el exterior de la capilla a través de las rejas y sin que sea necesario acceder a su interior y con el fin de evitar la aglomeración de personas. En este espacio van a reutilizar construcciones realizadas en años anteriores, se contará con la figuras de Olot de la parroquia y se incorporará una nueva Natividad, aportada por un particular. En el convento de Santa Clara se va a apostar por un diorama que se instalará en el coro bajo pero que se podrá ver desde la iglesia. También se instalará un belén en un local en la calle Parras realizado con calabazas y que la Asociación de Marugán donó el pasado año al colectivo de Cuéllar. Por último se expondrán distintos belenes en el local habitual junto a la Plaza Mayor.

Desde la Asociación, según ha comentado su presidenta Sonia Martín, apuestan por seguir fomentando el belenismo en las casas a pesar de la situación. Respecto a la suspensión del concurso de belenes que cada año organizaba la Diputación Provincial, Martín comenta que lo que más ha molestado al colectivo es hablar de suspensión ya que considera que el concurso no va a desaparecer y entiende que sea complicado porque implica que la gente se tenga que reunir y espera que se trate de una suspensión esporádica. No obstante apunta que sería necesario reubicar el área desde el que se organiza el concurso pasando de Asuntos Sociales a Cultura. Martín considera que la creación de belenes se es algo cultural y tradicional, aunque también social porque se junta a la gente y podría tener alguna aportación desde Asuntos Sociales. La presidenta de la Asociación cuellarana mantendrá próximamente una reunión con el Presidente de la Diputación para estudiar como se pueden hacer los belenes este año. "Hay que dar alternativas y fomentar los belenes también en los hogares. En la provincia hay muy buenos belenes y eso no se puede perder", ha comentado.