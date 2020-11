"Segrelles. Ilusatrador universal", el documental sobre el pintor valenciano

El largometraje documental del director valenciano Ignacio Estrela y producido y guionizado por la periodista Laura Grande, “Segrelles. Il·lustrador universal”, tras su paso por la Mostra de Valencia y por el Festival de Sitges 2020, se estrena comercialmente en los cines Babel de Valencia los días 5, 6 y 7 de noviembre.

El proyecto que se inició en 2016, reivindica la influencia del ilustrador de Albaida en artistas de todo el mundo. Ha sido rodado además de en España, en México; donde entrevistaron al cineasta Guillermo del Toro; en Suiza para hablar con John Howe, el ilustrador de “El señor de los anillos”; y en EEUU donde el ilustrador William Stout asegura que Segrelles es el mejor ilustrador de fantasía del mundo.

“Segrelles pertenece a la más selecta lista de los grandes de la ilustración mundial, de aquellos grandes creadores que expanden las historias que ilustran. Es un creador total, un maestro de la narrativa y un tesoro mundial” asegura Guillermo del Toro.

Durante la investigación y documentación del documental hemos realizado un descubrimiento que cambia por completo el conocimiento que se tenía hasta ahora de la técnica pictórica de Segrelles.

El pintor valenciano, José Segrelles (1885-1969), es uno de los ilustradores más influyentes en artistas contemporáneos. A través de sus más de 5.000 obras se reconoce la universalidad de su figura artística, que ya en los años veinte y treinta del siglo XX logró el reconocimiento internacional. Su trabajo se publicó en revistas y periódicos españoles, ingleses, franceses y americanos, como: La Esfera, Blanco y Negro, The Illustrated London News, The Sketch, Cosmopolitan, Redbook, Fortune, The American Weekly, The New York Times…

Dominó diferentes técnicas, como la acuarela, óleo, gouache, aguada, plumilla, cera…, con las que ilustró más de 50 libros: “La Odisea”, “El lazarillo de Tormes”, “Cuentos de Edgar A. Poe”, “Cuentos de Hoffman”, “La Ilíada”, “Fausto”…, destacando los dos volúmenes de “Las mil y una noches”, las dos partes de la lujosa edición del “Quijote” de Espasa-Calpe y las cuatro novelas que ilustró para Blasco Ibáñez.

Fue cartelista de empresas norteamericanas como Ford, Packard y Lincoln. Su cartel de las bodas de plata del F.C. Barcelona, junto con 20 de las 45 obras que han estado expuestas en las salas del museo blaugrana, han sido vistas por millones de visitantes. También cuelgan obras suyas en el Museo de la Real Federación Española de Fútbol.

Realizó numerosos carteles publicitarios y deportivos como los del Moto club de Cataluña, la Compañía Española de Turismo, la Vuelta Ciclista a Cataluña, el primer cartel de Fallas en 1929…

Como pintor de temas religiosos trabajó en numerosos lienzos y retablos que fueron destruidos durante la guerra civil. Sus obras pueden verse hasta en el Vaticano.



BIOGRAFÍA Ignacio Estrela

Director productor valenciano. Trabaja en el mundo audiovisual desde 1999 como operador de cámara, realizador y productor de programas para televisión, retransmisiones deportivas, conciertos de rock y música clásica. Trabajo que compagina con su verdadera pasión que es cine. En 2007 funda su productora Estrela Audiovisual con la que ha producido dos programas de televisión y 7 proyectos cinematográficos, 6 de los cuales han sido dirigidos también por él.