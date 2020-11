Vendedores del mercadillo de Teguise aseguran que "las licencias están pedientes de renovación"

La vuelta del Mercadillo a la Villa de Teguise es una de las noticias más esperadas para los vendedores que llevan meses sin poder trabajar debido a la evolución de la pandemia que ha impedido reabrir espacios como este a fin de lograr contener la propagación del virus.

Este domingo volverá, tal y como ha anunciado el Ayuntamiento de Teguise bajo estrictas medidas de seguridad y con aforo limitado.

No obstante, algunos vendedores han mostrado su descontento con algunos requisitos establecidos como la necesidad de contar con carpas homologadas. Así lo explica Loly Torres, integrante de la Plataforma de vendedores ambulantes que asegura que dicha exigencia viene ligada a la renovación de licencias de venta.

“Habíamos llegado a una serie de acuerdos”, explica, que consistían entre otros en “la reapertura del mercadillo con las nuevas medidas sanitarias lo cual pues lo desplazaba a una zona más pequeña porque necesitaban controlar entradas y salidas y quedamos de acuerdo. También se comprometieron a no cobrarnos durante unos meses las tasas”.

No obstante, asegura que “un punto clave y que tiene a la gente muy nerviosa es la renovación de las licencias nuestras de venta. Se tenían que haber renovado el año pasado y no se ha hecho. Se nos ha ido requiriendo documentación que hemos ido aportando, pues se fue aplazando. Llegamos al acuerdo en esas reuniones que una vez que empezáramos a vender se iban a hacer estas renovaciones y facilidades para volver a empezar y esto no lo están cumpliendo”.

Asegura esta vendedora habitual del Mercadillo de Teguise que “las licencias están pendientes de renovación. No se está cumpliendo la parte del Ayuntamiento de facilitarnos la vuelta al trabajo. Ahora para incorporarse al mercadillo los titulares tienen nuevos requisitos. Y hay uno que es especialmente sangrante y tiene a la gente enfadada y desconcertada porque es incomprensible, se nos exige ahora mismo una carpa homologada para poder montar estos días que no va a haber ni clientes prácticamente. Una carpa homologada que es carísima, que es igual que todas las carpas pero con unos documentos y que supone una inversión muy cara. En el momento más difícil, donde hay gente que está ya con el agua al cuello, en este momento es incomprensible”.

También afirma que “la mitad de los vendedores lo rechaza, porque es el único mercadillo de toda Canarias y de toda España que lo exige por parte de los vendedores”.

Admite, por otra parte, que “de entrada esa exigencia se llegó al acuerdo de que estarían ligadas a la renovación de las licencias. Ahora nos encontramos que las licencias no se han renovado y que para montar estos días donde la situación es tan difícil, donde todo el mundo está tan mal, tiene que desembolsar el que pueda mil euros en comprarse una carpa de estas o no montar”.