El sello "Be Safe Stay On" posicionará a Lanzarote como destino seguro

El Cabildo de Lanzarote ha presentado esta mañana en el Castillo de San José una iniciativa, impulsada por el Círculo de Empresarios de Lanzarote con el objetivo de crear un circuito de seguridad en la Isla.

Esto se materializa con la puesta en marcha de diferentes medidas y protocolos de actuación, dirigidos a turistas, establecimientos y población en general. Reforzado por el seguimiento y control de las mismas en aras de garantizar la seguridad de la isla y sus visitantes frente a la propagación de la pandemia en territorio insular.

En la presentación oficial de la iniciativa ‘Be Safe, Stay On’, estuvieron presentes la presidenta del Cabildo de Lanzarote María Dolores Corujo, el presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, José Valle, y la portavoz de la iniciativa, Davinia Armas.

El programa Be Safe ha sido impulsado por el Círculo de Empresarios de Lanzarote y reforzado gracias al apoyo de la Institución Insular. Se llevará a cabo, en su primera fase, mediante la implementación y puesta en marcha de diferentes medidas y protocolos que ayuden a controlar y prevenir la situación actual para el sector turístico, además de contribuir a que los establecimientos, así como la propia isla en su conjunto, logre convertirse en un destino seguro.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, señaló que “en medio de la urgencia de atender los daños ocasionados, sanitarios y sociales, hemos realizado un importante esfuerzo de diálogo con los sectores económicos más afectados, tratando de prepararnos para afrontar el largo periodo en el que continuaremos bajo la amenaza permanente del coronavirus. En ese sentido, destacan dos proyectos innovadores: el sistema de alerta temprana basado en el análisis de aguas residuales, que ustedes ya conocen, y el proyecto BeSafe que hoy presentamos. Ambos responden a la misma lógica: hacer en Lanzarote y desde Lanzarote todo lo que podamos por Lanzarote”.

Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, José Valle, indicó que “la gradual reapertura de corredores turísticos aún no permite la lenta recuperación del sector, gravemente afectado por la crisis generada por el coronavirus. Nuestra isla no puede quedarse atrás, buscamos soluciones para salir de esta paralización y para ello es fundamental transmitir seguridad y confianza al consumidor, que es precisamente lo que nos permitirá la implementación del sello de certificación Be Safe”.

Llegada de turistas

Por otro lado apuntó que “la llegada de turistas a Lanzarote ha caído un 90% solo durante el mes de septiembre, lo que ha supuesto prácticamente la plena paralización del sector y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Ante los datos conocidos de paro registrado en el mes de octubre que asciende a 927 parados nuevos, y con una cifra acumulada de 17975 personas, José Valle ve necesario poner propuestas de valor que consigan recuperar la actividad turística, principal sector económico de Canarias.

Davinia Armas, apuntó que “además de reforzar la implementación y puesta en marcha de diferentes acciones y protocolos que ayuden a controlar y prevenir la situación actual para el sector turístico, el sello pretende dar visibilidad y reconocer la responsabilidad e implicación de los establecimientos que cumplen con las medidas y protocolos Covid marcados por el Gobierno Estatal y Autonómico y las autoridades sanitarias”.

¿Qué implica ser Be Safe?

El sello Be Safe supone el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención establecidas tanto para turistas, establecimientos y personal, en aras de que tanto los mercados emisores como touroperadores, visitantes y la población de Lanzarote confíen en la recuperación de la Isla como destino seguro y contribuyan a la promoción de la misma.

La iniciativa Be Safe contará con una plataforma digital que garantizará que todas las medidas y protocolos estén al alcance de los establecimientos así como información especializada, entre otras ventajas como la visibilidad y promoción de los establecimientos adheridos al programa que demuestren su compromiso y responsabilidad. El objetivo debe seguir siendo protegernos para proteger nuestra población, ante todo, nuestro turismo y por ende el motor económico de Lanzarote.