Los 'titanes del mar' que nadaron por la esclerosis múltiple en Lanzarote

Se clausura la primera edición de la ‘Vuelta a nado Isla de Lanzarote’ en el Teatro Municipal de Tías este jueves, una cita en la que se dará a conocer a la Asociación Lanzaroteña para la asistencia en la Esclerosis Múltiple el importe recaudado con el reto deportivo y solidario cuyas pruebas se desarrollaron en verano de 2020.

A pesar de las dificultades para realizar la prueba y lograr recaudar lo máximo posible, la prueba salió adelante con el empeño del grupo de once nadadores fijos , a los que se sumaron otros que acompañaron en distintas etapas.

Así lo ha explicado el organizador de ‘Vuelta a nado Isla de Lanzarote’ Víctor Barreto, quien asegura que “es un reto maravilloso que hemos podido lograr nadando, dando la vuelta a Lanzarote. Ha sido increíble como experiencia, no mucha gente puede decir esto. Los primeros en dar una vuelta completa nadando a Lanzarote somos nosotros”.

Cuenta Barreto que tardaron un total de 48 horas y 49 minutos en completar la prueba, dividida en catorce etapas de fines de semana todos los sábados desde que dio comienzo la prueba.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Lanzaroteña para la asistencia en la Esclerosis Múltiple, Monique Meine ha explicado lo que ha supuesto este reto para el colectivo.

“Es muy importante sobre todo ahora en estos tiempos tan difíciles. Me encantó cuando después de esa cuarentena Víctor me llamó a casa y me dijo Monique, no sé si vale la pena hacerlo o no, y yo en ese momento le dije a Víctor ‘adelante’. Porque también nos ha dado muchísima visibilidad. Y en estos tiempos tan tristes y tan raros, nos dio alegría y precisamente esa visibilidad. Para mi ha sido fantástico porque los acompañaba por tierra y los seguía en todas las etapas”.

Explica que “la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, y afecta a cada paciente de una manera distinta. Pueden ser alteraciones visuales, de marcha, de habla, cognitivos,... También se le llama la enfermedad de las mil caras porque cada uno lo vive de una manera distinta”.

Actualmente en Lanzarote hay cerca de un centenar de personas que padecen esclerosis múltiple, mientras en todo el territorio español son alrededor de 55.000 personas.

“Para mí este reto ha tenido algo mágico, porque para ellos ha sido un reto sinigual, pero que encima recauden ese dinero para un gremio como nosotros me parece maravilloso”, describe Monique Meine, ya que “si veo personas con esclerosis múltiple o cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, el reto es a diario, es levantarte en la mañana y ver cómo llegas a la noche. Los auténticos héroes son esas personas que luchan a diario. Y que un grupo de gente, nadadores, titanes en el mar, lo dediquen a nosotros me ha hecho mucha ilusión.

'Vuelta a nado Isla de Lanzarote'

La Vuelta a Nado Isla de Lanzarote fue un reto propuesto por un grupo de nadadores de larga distancia de la isla que se desarrolló desde el 30 de mayo, Día de Canarias y Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, hasta el 29 de agosto de 2020. Constó de 14 etapas y la última y muy especial finalizó el pasado 29 de agosto con la travesía a nado desde Puerto Calero hasta Playa Grande, Puerto del Carmen.