El Málaga lanza su campaña de abonados más atípica

El actual marco sanitario no permite prever con precisión cuándo será el regreso de la normalidad a nuestro día a día. En el fútbol, los estadios se han desangelado sin una fecha señalada para la vuelta de la afición.

Sin embargo, el Málaga CF lanza su Campaña de Abonados 20/21. Evidentemente, se trata de una campaña muy singular, pero la más necesaria de todas. El Club hace un llamamiento a sus aficionados, aunque sea en la distancia. Por ello, ofrecen estas dos opciones para continuar con el carné:

Abono Viento y Marea

Si eras abonado/da en la campaña 19-20, eres Viento y Marea. A no ser que te opongas, renovarás automáticamente sin ningún coste. Con este nuevo abono, mantendrás tu antigüedad y tus ventajas (descuento del 10% en las Tiendas MCF, acceso a diferentes promociones y servicios del Club, etc).

Para acceder al portal del abonado: malaguista.malagacf.es/registro.

Abono +Viento y Marea

Esta opción PREMIUM te permitirá multiplicar tus ventajas. Con coste único de 49,90€, 19,90€ si el abono es infantil, además de aumentar tu descuento en las Tiendas MCF al 20%, tendrás prioridad para adquirir entradas en el caso de una apertura parcial del estadio (siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias. Teniendo en cuenta las presumibles medidas de aforo y distancia, es posible que el siento asignado no corresponda al del abono habitual). Además, también te permitirá acceso prioritario a los encuentros del AT Malagueño y Málaga CF Femenino siempre y cuando esté permitido el acceso al público por las autoridades pertinentes y se realicen a puerta abierta. Esta opción permite un nuevo alta como abonado/da. La asignación de la localidad se determinará con el interesado/a una vez que el contexto sanitario permita la venta de abonos con acceso al estadio.

Para convertirte en +Viento y Marea, solo tienes que acceder a este link (malaguista.malagacf.es/) y rellenar el formulario. También puedes gestionarlo en la Tienda MCF de La Rosaleda, aunque es mucho más ágil por aquí.

El Málaga también crea la figura de Patrono Malaguista:

El Málaga CF se encuentra en un punto de inflexión determinante para su futuro. La actual gestión judicial ha ejecutado una reestructuración, tan dolorosa como necesaria, que ha permitido salvar un importante escollo este pasado verano, pero la salud económica del Club aún es muy delicada.

La irrupción de la COVID-19 ha afectado, al igual que a muchas empresas, de sobremanera a las arcas blanquiazules y en el peor momento. Esta pandemia ha vaciado las gradas de La Rosaleda, atizando un severo golpe al presupuesto malaguista, que no podrá contar con el montante de la Campaña de Abonos.

Un contexto global que no hace más que agravar la ya mermada situación del MCF y que pone en serio peligro la continuidad de la Entidad. Esta es una realidad que no escapa al malaguismo, que una vez más, hace gala de su increíble compromiso con estos colores. Son muchos los aficionados que se han dirigido al Club para ofrecerle ayuda económica, pero no han encontrado la vía oportuna.

Como respuesta a este movimiento totalmente altruista, el Málaga CF presenta la figura de Patrono Malaguista. De esta forma, cualquier aficionado, abonado o no, que desee ayudar a paliar esta situación, podrá hacerlo de un modo formal y oficial.

A todo aquel malaguista que se convierta en Patrono, se le otorgará un certificado oficial, un abono honorífico y una serie de compensaciones a modo de agradecimiento que exponemos en la siguiente tabla:

Aportaciones Especiales

Estas compensaciones son acumulables, es decir, una aportación de 5.000€ también incluye los puntos anteriores.

1. Los Patronos que superen una aportación de 500€, vivirán una visita guiada y exclusiva por el estadio acompañado de una leyenda blanquiazul y, además, vivirá con él, en La Rosaleda, un encuentro del equipo fuera de casa.

2. Las aportaciones de más de 1.000€ otorgarán una invitación especial como espectador de una sesión de entrenamiento y vivirá una de las íntimas comidas de confraternización del equipo en el estadio.

3. Una contribución de más de 2.000€, proporciona al Patrono Malaguista una plaza en los Premios Siempre Fuerte.

4. Los colaboradores que superen los 5.000€ entregarán uno de los galardones oficiales de los Premios Siempre Fuerte.

5. Las aportaciones superiores a 10.000€ serán agradecidas con la experiencia de ser directivo malaguista por un día de partido (comida protocolaria, asiento en el Palco Presidencial, foto oficial en el descanso, etc.), su nombre formará parte para siempre de unos de los muros de la futura ciudad deportiva del Club, La Academia MCF, y una aparición especial en la web oficial y medios del Club.

*Los beneficios atribuidos a los Patronos Malaguistas estarán disponibles una vez el contexto sanitario permita su disfrute sin ningún peligro ni restricción.