Carlos De Pena (Dinamo Kíev): "Messi segueix sent el millor i ho serà fins el dia que es retiri"

El Barça va imposar-se ahir a la nit en duel europeu al Dinamo de Kiev. En la convocatòria dels ucraïnesos, minvada pels positius en coronavirus, hi figurava Carlos de Pena, futbolista uruguaià amb passat al Reial Oviedo. Tot i que no va partir de titular, va comptar amb vint minuts i, un cop acabat el partit, va intercanviar-se la samarreta amb Leo Messi. Aquest matí, abans d’agafar l’avió rumb a Kiev, ha atès al Què t’hi Jugues per explicar com va gestar el bescanvi i quina impressió li genera el Barça de Koeman.

“Conec en Suárez, vaig jugar amb el seu germà, i l’altre dia el vaig contactar. Em va respondre de manera molt amable i em va dir que parlaria amb Messi. Així doncs, després del xiulet final, de Pena es va acostar a Messi, que ja estava sobre avís, i van completar l’operació. “Em va dir que no hi havia problema, que les canviàvem al vestidor. Em va donar la seva camiseta i jo li vaig donar la meva, però no crec que les guardem amb les mateixes ganes”, ha recordat tot rient.

‼️ COM VA ACONSEGUIR LA SAMARRETA DE MESSI?



🗣️ Carlos de Pena, jugador del @DynamoKyiv: "Hice gestiones previas con @LuisSuarez9, he hablado con él más de una vez. Fue muy amable y habló con Leo"



"Al acabar el partido Messi me dio la camiseta en los vestuarios, yo le di la mía" pic.twitter.com/lwd8uK6t6u — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) November 5, 2020

Per de Pena, “Messi segueix sent el millor i ho serà fins el dia que es retiri”, tot i que pensa que amb l’edat ha hagut d’assumir rols que abans no li pertocaven. “Està fent un treball que abans no feia, de sobte és l’únic líder i ha de tirar de l’equip. Abans estava acompanyat per Xavi o Iniesta”. El Barça travessa una etapa de transició, i tot i que els jugadors joves son “espectaculars, els hi falta rodatge i experiència”.

Ara bé, tot i que, a parer seu, l’argentí ha de posar-se l’equip a les espatlles, ha reconegut que almenys ahir el pes va estar més distribuït. “Els porters van ser les figures del partit. Ningú pot discutir la qualitat de Ter Stegen. Tornava d’una lesió, però no li fa falta pràctica per estar a un gran nivell. És el responsable de que no marquéssim dos o tres gols”.

El futbolista uruguaià també s’ha endinsat en el debat sobre la manca d’un 9 al Barça, suscitat per la sortida del seu compatriota Suárez a l’Atlètic de Madrid. “Tenen jugadors que poden ocupar aquesta posició, però no hi ha una referència clara d’atac. Ho era el Luís i els hi donava moltíssim”. Considera que, tant Messi com la resta de l’equip, estan patint la seva absència.

Així doncs, contemplant tots aquests factors, de Pena coincideix amb el seu entrenador, Lucescu, i no veu al Barça com un dels favorits per alçar-se amb la Champions aquesta temporada. Però, adverteix, “el futbol et sorprèn moltes vegades i el Barça és el Barça. Poden passar mals moments, però, tot i així, són capaços d’acabar guanyant els tornejos per qualitat i experiència. Tenen cartell d’equip gran”.