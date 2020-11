La Generalitat avisa amb dies de retard els contactes de persones infectades

"Truquem a persones que ja porten quatre o cinc dies sortint al carrer". "Hi ha gent que ens diu que no entén perquè la truquem al cap de tants dies si ja ha acabat l'aïllament". Són només dos exemples de les situacions que es repeteixen cada dia a les oficines on treballen els 'scouts' de Ferrovial.

Són persones que, en teoria, s'han d'encarregar de fer el seguiment de les quarantenes amb una trucada informativa el primer dia, una altra el setè dia i una última el desè dia de quarantena. Però la realitat és que hi ha tants casos i tantes trucades per fer que, a vegades, es troben amb situacions surrealistes. Ho expliquen en Lluc, la Laia i la Laura (noms ficticis).

En el pitjor dels casos, quan una persona que dona positiu no avisa algun dels seus contactes, l'aïllament depèn exclusivament de la trucada dels 'scouts'. I si arriba amb tres o quatre dies de retard, ja no té cap sentit.

Des del Servei d'Emergències Mèdiques, asseguren que Ferrovial ha contractat més treballadors per evitar que les coses segueixin així. I la Generalitat reconeix que hi ha hagut retards, però asseguen que el circuit funciona perfectament. Un circuit que és el següent:

1. Quan una persona dona positiu la truquen els metges de l'atenció primària per comunicar-li.

2. Des del CAP, li demanen una llista de contactes estrets (quan és una alumne d'una escola, aquesta llista, pot tenir més de 40 noms).

3. A través d'un programa informàtic, aquesta llista arriba als administratius de Ferrovial, els 'scouts'.

4. Els 'scouts' truquen aquestes persones per fer un seguiment de la quarentena i en cas que tinguessin símptomes, haurien de trucar al 061 perquè des de Ferrovial no poden programar proves diagnòstiques.

Alguns treballadors troben que aquest procediment és massa complex i expliquen que sobretot, desconcerta moltes de les persones que reben la trucada, que al final ja no saben ni des d'on les truquen.

A l'allau de trucades pendents que s'acumulen cada dia, s'hi sumen casos complexos, que posen en evidència com de difícil és fer l'aïllament per algunes persones: "Famílies que no poden fer la quarentena perquè si no, no podran pagar el lloguer", "quinze persones que viuen en una mateixa casa, juntes, i que no poden fer l'aïllament" o "persones que directament es neguen a complir amb la recomanació de quedar-se a casa i que ho diuen obertament".

També hi ha gent que no es creu que la trucada la fan des del sistema de salut. Això, sobretot, passava al principi, fa setmanes, quan trucaven des d'un número ocult. Alguns s'ho prenien en broma i altres no estaven disposats a donar el seu DNI i les seves dades abans de rebre la informació (com marca el protocol) i els hi penjaven el telèfon.

Totes aquestes situacions s'acumulen en el dia a dia d'aquests treballadors que, en alguns casos es passen 12 hores al dia fent trucades. És veritat que molts cops, a l'altra banda del telèfon, hi troben l'agraïment de persones que estan satisfetes amb el servei. Però moltes altres vegades, topen amb el desconcert, la falta d'informació o la incredulitat d'una persona que quan agafa el telèfon ja fa dues setmanes que surt al carrer perquè ha acabat el confinament.